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    У світі

    На Ельбрусі знайшли тіло альпіністки, яка зникла 31 рік тому

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    Гора Ельбрус - На Ельбрусі знайшли тіло альпіністки, яка зникла 31 рік тому
    Гора Ельбрус

    У 1987 році в районі, де виявили тіло жінки, в результаті сходження лавини загинули семеро альпіністів

    Російські рятувальники спустили з Ельбрусу тіло альпіністки, яка вирушила на вершину 31 рік тому.

    Про це «Тасс» повідомили у прес-службі головного управління міністерства з надзвичайних ситуацій Росії по республіці Карачаєво-Черкесія.

    Група туристів знайшла тіло жінки на висоті близько чотирьох тисяч метрів і повідомила рятувальникам. У прес-службі відзначили, що в 1987 році в районі, де виявили тіло жінки, в результаті сходження лавини загинули семеро альпіністів, тіла тоді не знайшли.

    У МВС республіки агентству розповіли, що при жінці знайшли паспорт на ім'я Олени Базикіної 1951 року народження, в якому був авіаквиток на її ім'я, датований 10 квітня 1987 року через Москву в Мінеральні Води.

    Нагадаємо, восени минулого року на Ельбрусі знайшли тіла трьох українців, які пропали в 2004 році.

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