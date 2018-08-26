На Ельбрусі знайшли тіло альпіністки, яка зникла 31 рік тому
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Розсилка
У 1987 році в районі, де виявили тіло жінки, в результаті сходження лавини загинули семеро альпіністів
Російські рятувальники спустили з Ельбрусу тіло альпіністки, яка вирушила на вершину 31 рік тому.
Про це «Тасс» повідомили у прес-службі головного управління міністерства з надзвичайних ситуацій Росії по республіці Карачаєво-Черкесія.
Група туристів знайшла тіло жінки на висоті близько чотирьох тисяч метрів і повідомила рятувальникам. У прес-службі відзначили, що в 1987 році в районі, де виявили тіло жінки, в результаті сходження лавини загинули семеро альпіністів, тіла тоді не знайшли.
У МВС республіки агентству розповіли, що при жінці знайшли паспорт на ім'я Олени Базикіної 1951 року народження, в якому був авіаквиток на її ім'я, датований 10 квітня 1987 року через Москву в Мінеральні Води.
Нагадаємо, восени минулого року на Ельбрусі знайшли тіла трьох українців, які пропали в 2004 році.