На Ельбрусі знайшли тіло альпіністки, яка зникла 31 рік тому



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Гора Ельбрус

У 1987 році в районі, де виявили тіло жінки, в результаті сходження лавини загинули семеро альпіністів

Російські рятувальники спустили з Ельбрусу тіло альпіністки, яка вирушила на вершину 31 рік тому.

Про це «Тасс» повідомили у прес-службі головного управління міністерства з надзвичайних ситуацій Росії по республіці Карачаєво-Черкесія.

Група туристів знайшла тіло жінки на висоті близько чотирьох тисяч метрів і повідомила рятувальникам. У прес-службі відзначили, що в 1987 році в районі, де виявили тіло жінки, в результаті сходження лавини загинули семеро альпіністів, тіла тоді не знайшли.

У МВС республіки агентству розповіли, що при жінці знайшли паспорт на ім'я Олени Базикіної 1951 року народження, в якому був авіаквиток на її ім'я, датований 10 квітня 1987 року через Москву в Мінеральні Води.

Нагадаємо, восени минулого року на Ельбрусі знайшли тіла трьох українців, які пропали в 2004 році.