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    У світі

    На Філіппіни обрушився тайфун Манґхут - найпотужніший у 2018 році

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    На Філіппіни обрушився тайфун Манґхут - найпотужніший у 2018 році

    В зоні ризику знаходяться більше 5 мільйонів чоловік

    Потужний тайфун обрушився на місто Баггао в провінції Кагаян на північному сході Філіппін, викликавши ураганний вітер і проливний дощ.

    Про це повідомляє AP.

    Як наголошується, в ніч на суботу тайфун обрушився на місто Баггао. Тайфун Мангхут сильніше, ніж ураган Флоренс, який вийшов на Східне узбережжя США. Його потужність еквівалентна урагану максимальної п'ятої категорії. Максимальна швидкість вітру досягала 285 кілометрів на годину.

    Повідомляється, що в зоні ризику знаходяться більше 5 мільйонів чоловік. Влада Філіппін заздалегідь евакуювала тисячі жителів.

    Окрім Філіппін, Манґхут загрожує мешканцям південного узбережжя Китаю. Китайського берега він сягне не раніше 16 вересня, місцева влада Гонг-Конгу вже почала масову підготовку до шторму.

    Філіппіни потерпають від близько 20 тайфунів та штормів на рік. Метеорологи кажуть, що Манґхут буде найсильнішим в 2018 році.

    Найсильнішим зареєстрованим на Філіппінах штормом був супертайфун Хайянь в 2013 році, внаслідок якого понад 5 тисяч людей загинули, а мільйони втратили свої домівки.

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