На Філіппіни обрушився тайфун Манґхут - найпотужніший у 2018 році

Потужний тайфун обрушився на місто Баггао в провінції Кагаян на північному сході Філіппін, викликавши ураганний вітер і проливний дощ.

Про це повідомляє AP.

Як наголошується, в ніч на суботу тайфун обрушився на місто Баггао. Тайфун Мангхут сильніше, ніж ураган Флоренс, який вийшов на Східне узбережжя США. Його потужність еквівалентна урагану максимальної п'ятої категорії. Максимальна швидкість вітру досягала 285 кілометрів на годину.

Повідомляється, що в зоні ризику знаходяться більше 5 мільйонів чоловік. Влада Філіппін заздалегідь евакуювала тисячі жителів.

The #Philippines is evacuating thousands of people, deploying soldiers & positioning emergency provisions as Super #Typhoon #Mangkhut closes in.The storm is expected to make landfall on the Philippines island of #Luzon island early on Sat#TyphoonMangkhutpic.twitter.com/4eFs399TEe