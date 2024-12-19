Поблизу бази Північного флоту РФ у Мурманську пролунало два вибухи

Мешканці Сєвєроморська, Мурманська та розташованого між ними міста Сафоново написали, що відчули вибухові хвилі

Жителі Мурманська та розташованого за 12 км від нього Сєвєроморська ввечері в середу, 19 грудня, відчули два потужні вибухи, хвилі від яких відчувалися на відстані кількох десятків кілометрів. Про це повідомляє російське видання «Агентство».

Зазначається, що один із вибухів потрапив на відео. Судячи з кадрів, подія могла статися на одному з численних військових об'єктів у районі головної військово-морської бази Північного флоту Росії, розташованої у Сєвєроморську, та двох військових аеродромів.

Судячи з повідомлень у соцмережах, вибухи було зафіксовано в районі 17:30 за місцевим часом. Мешканці Сєвєроморська, Мурманська та розташованого між ними міста Сафоново написали, що відчули вибухові хвилі.

The Barents Observer зазначає, що за 13 км від місця зйомки розташований військовий аеродром «Сєвєроморськ-1», де базуються винищувачі, бомбардувальники та ескадрилья вертольотів Ка-27.

На відстані 11 км розташований відкритий склад зброї, а на північний захід від «Сєвєроморська-1» розташовано кілька установок із мобільними зенітними ракетами та антенами для радіоелектронної боротьби. Крім цього, між Північноморськом та Мурманськом розташований закритий військовий аеродром «Сєвєроморськ-2», який на початку 2024 року почали відновлювати.

Судячи з відео, вибух схожий на детонацію великої кількості боєприпасів, сказав військовий аналітик Ян Матвєєв. На його думку, він міг статися як під час утилізації боєприпасів, так і у разі диверсії з допомогою мінування. Варіант із випадковим падінням боєприпасу з російського літака він виключив: «Надто потужний і нерівний вибух». Вибух гірських порід не дає стільки полум'я, додав він.

Сєвєроморськ знаходиться за 1900 км від кордону з Україною – на таку відстань українські БПЛА ще не долітали. Проте приблизно за 100 км на південь безпілотник намагався атакувати аеродром «Оленья» у серпні.

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