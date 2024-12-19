«Дивлюся зі своїми близькими малюками». Путін натякнув на існування таємної сімʼї

Хоча Путін і Кремль завжди заперечували зв'язок між ним і Кабаєвою, незалежні російські журналісти встановили, що у них є два спільних сини: Іван і Володимир-молодший

Володимира Путіна та олімпійську чемпіонку зі спортивної гімнастики Аліну Кабаєву давно підозрюють у стосунках

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірніше за все, проговорився про наявність у нього маленьких дітей. Хоча він вже давно тримає особисте життя за «сімома замками». Про це стало відомо із його конференції, яка відбулася 19 грудня.

Як відомо, Володимира Путіна та олімпійську чемпіонку зі спортивної гімнастики Аліну Кабаєву давно підозрюють у стосунках та шлюбі. Ба більше, за розслідуваннями журналістів, вони мають спільних дітей: двох хлопчиків. Однак, російський диктатор ніколи це не підтверджував.

Тож на сьогоднішній прес-конференції Путін раптово проговорився про своїх «малюків», на що звернув увагу Daily Star.

Під час підсумкової сесії запитань і відповідей із представниками світових ЗМІ диктатор Росії заявив, що йому подобається дивитися казкові фільми з «близькими малюками».

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірніше за все, проговорився про наявність у нього маленьких дітей.



Як відомо, Володимира Путіна та олімпійську чемпіонку Аліну Кабаєву давно підозрюють у шлюбі та наяності спільних дітей pic.twitter.com/hcikfQHlJN — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 19, 2024

Путін, говорячи про патріотичні фільми, сказав: «І з огляду на такий об'єднуючий підйом суспільства, підйом, який об'єднує людей, звичайно, дуже важливий. Наші історичні казки і билини відроджуються. Я й сам іноді із задоволенням дивлюся їх зі своїми близькими малюками».

Хоча Путін і Кремль завжди заперечували зв'язок між ним і Кабаєвою, незалежні російські журналісти встановили, що у них є два спільних сини: Іван і Володимир-молодший. Івану – близько дев'яти років, Володимиру – близько п'яти. У розслідуванні стверджується, що діти переміщуються приватними літаками та яхтами, пов’язаними з Путіним, у супроводі Федеральної служби охорони. У громадських місцях вони не з’являються, живуть у президентських резиденціях. Зокрема, на Валдаї спеціально для них відкрито навчальний центр.

У Путіна також є ще одна таємна дочка Катерина Кривоногих, вона ж Луїза Розова, яку народила 49-річна Світлана Кривоногих, колишня коханка російського президента, що стала мультимільйонеркою зі статками в 75 млн фунтів стерлінгів.