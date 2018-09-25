На Мадагаскарі знайшли мертвим дипломата з США



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Правоохоронні органи країни вже затримали підозрюваного в причетності до його смерті

Співробітник посольства США був знайдений мертвим у своєму помешканні у столиці Мадагаскара Антананаріво.

Про це заявили у Державному департаменті США.

«Ми із сумом підтверджуємо, що співробітник Закордонної служби США був знайдений мертвим у своєму помешканні в ніч на суботу 21 вересня», - йдеться у заяві.

У Держдепі висловили співчуття родичам та співробітникам загиблого.

«Слідчі із США розпочали розслідування справи, як і влада Мадагаскару. Підозрюваний уже затриманий», - наголосили у зовнішньополітичному відомстві США.