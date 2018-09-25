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    У світі

    На Мадагаскарі знайшли мертвим дипломата з США

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    На Мадагаскарі знайшли мертвим дипломата з США

    Правоохоронні органи країни вже затримали підозрюваного в причетності до його смерті

    Співробітник посольства США був знайдений мертвим у своєму помешканні у столиці Мадагаскара Антананаріво.

    Про це заявили у Державному департаменті США.

    «Ми із сумом підтверджуємо, що співробітник Закордонної служби США був знайдений мертвим у своєму помешканні в ніч на суботу 21 вересня», - йдеться у заяві.

    У Держдепі висловили співчуття родичам та співробітникам загиблого.

    «Слідчі із США розпочали розслідування справи, як і влада Мадагаскару. Підозрюваний уже затриманий», - наголосили у зовнішньополітичному відомстві США.

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