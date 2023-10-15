Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На матчі Україна - Північна Македонія відбувся флешмоб єдності українського й чеського народів

Діана Гасюк
glavcom.ua
На матчі Україна - Північна Македонія відбувся флешмоб єдності українського й чеського народів
фото: Instagram/Микола Васильков

Українські та чеські вболівальники підняли банери з цифрою 54, що символізує єдність двох народів перед російським терором

14 жовтня у Празі пройшов матч відбору на чемпіонат Європи-2024, в якому збірна України перемогла Північну Македонію – 2:0.

Поєдинок відбувся на Epet Arena у Празі. Гра завершилась із рахунком 2:0 на користь української команди. Голами за «синьо-жовтих» відзначилися Георгій Судаков та Олександр Караваєв.

На 54-й хвилині гри українські та чеські вболівальники підняли банери з цифрою 54, що символізує єдність двох народів перед російським терором.

На матчі Україна - Північна Македонія відбувся флешмоб єдності українського й чеського народів фото 1
фото: Instagram/Микола Васильков

«54 – символічна цифра, стільки років минуло між агресією СРСР до Чехословаччини та агресією Росії до України. Півстоліття, а ворог досі не покараний. 54, це повага до Чехії, символ єдності наших народів», – пояснив значення цього флешмобу його організатор Микола Васильков у своєму Instagram.

Раніше наставник збірної України Сергій Ребров коротко оцінив складну перемогу 2:0 у матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії. 

Нагадаємо, збірна України обіграла команду Північної Македонії в матчі 7-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок на стадіоні Epet Arena в Празі завершився перемогою «синьо-жовтих» із рахунком 2:0.

Читайте також: Мудрик та інші трансфери: «Шахтар» сплатив понад пів мільярда податків за рік

Теги: чемпіонат Європи Збірна України Північна Македонія Сергій Ребров Олександр Караваєв Георгій Судаков Микола Васильков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вирішальну перемогу для збірної України здобув другий номер команди
Збірна України вийшла у кваліфікацію Кубка Девіса після перемоги над Колумбією
15 вересня, 19:33
Загалом Україну представляли 25 учасників
34 медалі: Україна показала на «Іграх нескорених» найкращий результат за всю історію участі
16 вересня, 21:41
Україна зіграла другий матч у кваліфікації чемпіонату світу-2024 з футзалу
Україна програла Польщі у відборі на чемпіонат світу з футзалу
20 вересня, 21:07
Українки обіграли команду Чехії
Жіноча збірна України з волейболу виборола першу перемогу у відборі на Олімпіаду
23 вересня, 10:44
Україна оголосила склад на жовтневі матчі кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти
Збірна України оголосила склад на жовтневі матчі кваліфікації на Євро-2024
26 вересня, 10:37
«Синьо-жовті» з початку матчу почали тиснути на іранського суперника та вдало діяли у атаках та блоці
Українська збірна з волейболу здобула першу перемогу у відборі на Олімпіаду-2024
2 жовтня, 15:16
Дефлімпійська збірна України вперше виграла чемпіонат світу з футболу
Дефлімпійська збірна України вперше виграла чемпіонат світу з футболу
8 жовтня, 14:15
Збірна України вперше зіграла внічию проти Сербії
Збірна України з футзалу втратила лідерство у групі відбору на чемпіонат світу
12 жовтня, 08:33
Ребров привітав збірну з тим, що вона вистояла у матчі
«Це перемога для України та ЗСУ»: Ребров оцінив гру підопічних проти Північної Македонії
Вчора, 18:59

Соціум

Грузія не підтримала резолюцію ПАРЄ щодо визнання Путіна диктатором
Грузія не підтримала резолюцію ПАРЄ щодо визнання Путіна диктатором
Розвідка попереджала Білий дім щодо підготовки до вторгнення в Ізраїль – ЗМІ
Розвідка попереджала Білий дім щодо підготовки до вторгнення в Ізраїль – ЗМІ
На матчі Україна - Північна Македонія відбувся флешмоб єдності українського й чеського народів
На матчі Україна - Північна Македонія відбувся флешмоб єдності українського й чеського народів
У Курську прогриміли вибухи: повідомляють про атаку безпілотників
У Курську прогриміли вибухи: повідомляють про атаку безпілотників
У Британії 1,5 мільйона будинків під загрозою затоплення: названо причину
У Британії 1,5 мільйона будинків під загрозою затоплення: названо причину
Ізраїль відкликав дозвіл на евакуацію українців із Сектору Гази
Ізраїль відкликав дозвіл на евакуацію українців із Сектору Гази

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Росія оголосила про кінець контрнаступу України
18K
На що розраховував ХАМАС?
16K
У бою загинув наймолодший командир підрозділу 72-ї бригади
11K
Росія перестане блокувати український експорт. Розвідка назвала неочікувану причину
9896
Чи вистачить винищувачів F-16 для захисту неба над Україною? Відповідь Столтенберга
9567
Фантастична невдячність. Палестинці принизили Путіна на весь світ

Новини

15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
ЗСУ пояснили, чому окупантам важливо захопити Авдіївку
Вчора, 23:09
Понад 100 боїв за добу: окупанти безуспішно штурмують на шістьох напрямках
Вчора, 07:32
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 04:58
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
Чи вплинуть події в Ізраїлі на підтримку України від НАТО? Відповідь Столтенберга
13 жовтня, 23:51

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту