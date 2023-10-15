На матчі Україна - Північна Македонія відбувся флешмоб єдності українського й чеського народів

Українські та чеські вболівальники підняли банери з цифрою 54, що символізує єдність двох народів перед російським терором

14 жовтня у Празі пройшов матч відбору на чемпіонат Європи-2024, в якому збірна України перемогла Північну Македонію – 2:0.

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Поєдинок відбувся на Epet Arena у Празі. Гра завершилась із рахунком 2:0 на користь української команди. Голами за «синьо-жовтих» відзначилися Георгій Судаков та Олександр Караваєв.

На 54-й хвилині гри українські та чеські вболівальники підняли банери з цифрою 54, що символізує єдність двох народів перед російським терором.

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фото: Instagram/Микола Васильков

«54 – символічна цифра, стільки років минуло між агресією СРСР до Чехословаччини та агресією Росії до України. Півстоліття, а ворог досі не покараний. 54, це повага до Чехії, символ єдності наших народів», – пояснив значення цього флешмобу його організатор Микола Васильков у своєму Instagram.

Раніше наставник збірної України Сергій Ребров коротко оцінив складну перемогу 2:0 у матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії.

Нагадаємо, збірна України обіграла команду Північної Македонії в матчі 7-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок на стадіоні Epet Arena в Празі завершився перемогою «синьо-жовтих» із рахунком 2:0.

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