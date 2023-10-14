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«Це перемога для України та ЗСУ»: Ребров оцінив гру підопічних проти Північної Македонії

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Це перемога для України та ЗСУ»: Ребров оцінив гру підопічних проти Північної Македонії
Ребров привітав збірну з тим, що вона вистояла у матчі
фото з відкритих джерел

«Вдячний хлопцям, які вийшли перемагати, незважаючи на шанси суперника», – сказав тренер збірної

Наставник збірної України Сергій Ребров коротко оцінив складну перемогу 2:0 у матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії. Про це повідомляє sport.ua

«Вдячний хлопцям, які вийшли перемагати, незважаючи на шанси суперника. Заслужено перемогли. Шанси Північної Македонії? Це психологія, після голу ми трохи відійшли назад. Добре, що ми вистояли, але їхні моменти – заслуга суперника».

«Претензії до оборони є, але на цьому рівні грають найкращі футболісти. Суперник добре зіграв наприкінці першого тайму. У нас у другому таймі були моменти, було б легше, якби забили другий».

«Заслужено виграли, це перемога для України та ЗСУ. Ротація на Мальту? Звісно, вона буде, але це такий самий важливий матч. Подивимося на відновлення», – сказав Ребров.

Нагадаємо, збірна України обіграла команду Північної Македонії в матчі 7-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок на стадіоні Epet Arena в Празі завершився перемогою «синьо-жовтих» із рахунком 2:0.

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Теги: тренер Сергій Ребров перемога психологія

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