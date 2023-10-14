«Це перемога для України та ЗСУ»: Ребров оцінив гру підопічних проти Північної Македонії

Ребров привітав збірну з тим, що вона вистояла у матчі

«Вдячний хлопцям, які вийшли перемагати, незважаючи на шанси суперника», – сказав тренер збірної

Наставник збірної України Сергій Ребров коротко оцінив складну перемогу 2:0 у матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії. Про це повідомляє sport.ua

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«Вдячний хлопцям, які вийшли перемагати, незважаючи на шанси суперника. Заслужено перемогли. Шанси Північної Македонії? Це психологія, після голу ми трохи відійшли назад. Добре, що ми вистояли, але їхні моменти – заслуга суперника».

«Претензії до оборони є, але на цьому рівні грають найкращі футболісти. Суперник добре зіграв наприкінці першого тайму. У нас у другому таймі були моменти, було б легше, якби забили другий».

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«Заслужено виграли, це перемога для України та ЗСУ. Ротація на Мальту? Звісно, вона буде, але це такий самий важливий матч. Подивимося на відновлення», – сказав Ребров.

Нагадаємо, збірна України обіграла команду Північної Македонії в матчі 7-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок на стадіоні Epet Arena в Празі завершився перемогою «синьо-жовтих» із рахунком 2:0.