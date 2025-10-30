Головна Світ Соціум
На Міжнародну космічну станцію прибув перший вантажний корабель нового покоління HTV-X

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
На Міжнародну космічну станцію прибув перший вантажний корабель нового покоління HTV-X
HTV-X доставив понад 4 тонни вантажу на Міжнародну космічну станцію
Корабель доставив понад 4 тонни їжі, обладнання та припасів для екіпажу

Перший японський вантажний корабель HTV-X, розроблений Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA) у співпраці з компанією Mitsubishi Heavy Industries, успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції і доставив все необхідне для роботи астронавтів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Space.

29 жовтня о шостій ранку за київським часом вантажний корабель HTV-X пристикувався до МКС на висоті близько 420 км над Атлантичним океаном. 

Космічний апарат захопила роботизована рука Canadarm2, якою керували астронавт NASA Зена Кардман і представник JAXA Кімія Юї. Нове судно доставило на орбіту приблизно 9 000 фунтів (понад 4 тонни) вантажу – зокрема їжу, наукове обладнання та необхідні припаси для екіпажу.

Місія розпочалася 25 жовтня, коли корабель запустила ракета H3 із японського космодрому. Перед стикуванням HTV-X виконав низку тестових маневрів і перевірок систем, зокрема моделювання відходу від станції та наближення у контрольованому режимі.

Корабель виконав низку перевірок перед стикуванням із МКС, включно з контрольованим наближенням та відпрацюванням відходу від станції. HTV-X є наступником серії H-II Transfer Vehicle (HTV), яка успішно здійснила дев’ять місій у 2009–2020 роках.

Нове покоління вантажних кораблів зберігає вантажопідйомність близько 6 тонн, але отримало покращену автономність і розширений функціонал. Після від’єднання від МКС HTV-X може перебувати на орбіті до 1,5 року для тестування технологій, а після завершення місії згоряє в щільних шарах атмосфери. HTV-X позиціонується як конкурент SpaceX у доставці вантажів на орбіту та демонструє технологічний прогрес Японії у космосі.

Нагадаємо, що виведений на орбіту Землі вантажний космічний корабель приватної американської компанії SpaceX Cargo Dragon 27 липня успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією. Сargo Dragon пристикувався до американського сегменту станції - модуля Harmony. Перед цим корабель був захоплений за допомогою 17-метрової руки-маніпулятора Canadarm-2, якою керував американський астронавт Нік Хейг.

