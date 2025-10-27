Головна Дайджест ЗМІ
search button user button menu button

ЗМІ розкрили, як Росія стежить за НАТО в Арктиці

Deutsche Welle
glavcom.ua
Deutsche Welle
google social img telegram social img facebook social img
ЗМІ розкрили, як Росія стежить за НАТО в Арктиці
Російський атомний підводний човен «Юрий Долгорукий», 2013 рік
фото з відкритих джерел

Росія роками закуповувала на Заході обладнання, яке, очевидно, використовується для захисту її ядерного арсеналу в Арктиці. За даними журналістського розслідування, продавцями були і німецькі фірми
 
 

Понад 10 років Росія закуповувала в західних країнах обладнання, яке, очевидно, використовується для захисту її ядерного арсеналу в Арктиці. Про це йдеться в опублікованому в четвер, 23 жовтня, міжнародному журналістському розслідуванні, в якому від Німеччини брали участь медіакомпанії NDR та WDR і газета Süddeutsche Zeitung.

Що відомо про проєкт «Гармонія»

У центрі розслідування – схема закупівель західного морського обладнання для секретного російського проєкту під назвою «Гармонія». По суті це підводна сенсорна система в Баренцевому морі.

За даними публікації, мова йде про гідролокатори, встановлені у вигляді дуги у водах від Мурманська через Нову Землю до Землі Олександри – острова архіпелагу Земля Франца-Йосифа.

Проєкт «Гармонія» посилює можливості Росії з виявлення західних підводних човнів, що дозволяє їй «непомітно» і «безперешкодно» переміщати з порту або в порт свої підводні човни з ядерною зброєю, цитує Süddeutsche Zeitung американського військового експерта Брайана Кларка з Гудзонівського інституту у Вашингтоні.

Порт Мурманська, РФ
Порт Мурманська, РФ
фото: AP

Бенедикт Штрунц (Benedikt Strunz), журналіст-розслідувач німецької телерадіокомпанії NDR, у розмові з DW назвав проєкт «Гармонія» частиною «підводної гри в шахи», яку ведуть Росія і деякі країни НАТО. За його словами, при цьому сторони намагаються отримати «акустичні відбитки пальців», передусім звуки роботи гвинтів підводних човнів, які є «унікальними» і дозволяють їх точно ідентифікувати. Він зазначив, що, оскільки мова йде про Арктику, це атомні субмарини, а дані про них – надсекретні. Штрунц припустив, що РФ завершила проєкт кілька років тому.

Схема закупівель з центром на Кіпрі

Основна частина розслідування стосується розгалуженої схеми закупівель західного обладнання в десяти європейських країнах, а також у США, Канаді та Японії. Центральну роль, схоже, відігравала фірма на Кіпрі, яку журналісти пов'язують з неназваним московським бізнесменом. За їхніми даними, в минулому пов'язані з ним фірми неодноразово виконували замовлення для російської армії і спецслужб.

За даними розслідування, ця мережа компаній з 2013 року закуповувала на Заході підводне обладнання – кабелі, гідролокатори, підводних роботів – і спеціальні кораблі на суму понад 50 мільйонів євро. У Німеччині було придбано два з восьми суден, Aquarius і Aurelia, а також телекомунікаційний морський кабель і «потужний гідролокатор».  

У деяких випадках закупівлі тривали і після широкомасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, коли західні країни різко посилили санкції проти Росії. Зокрема, один епізод стосується компанії з Німеччини. У вересні 2025 року суд у Франкфурті-на-Майні засудив «киргизько-російського бізнесмена» до п'яти років позбавлення волі за порушення санкцій Євросоюзу. Вирок оскаржили, він поки не набрав чинності. «Прокуратура вважає, що він (бізнесмен. – ред.) знав, що це все потрапить до Росії», – каже Штрунц.

Американський атомний підводний човен Michigan, 2023 рік
Американський атомний підводний човен Michigan, 2023 рік
фото: AP

За словами журналіста, принаймні, в деяких епізодах угоди могли бути нелегальними, а в Німеччині відповідь на це питання може дати Федеральне відомство з економіки та експортного контролю (BAFA).

«Західні фірми посилили міць Росії»

До журналістського розслідування підштовхнуло «джерело», яке звернулося до нього і передало деякі «документи», каже Штрунц. Журналісти утворили з колегами з інших країн міжнародну групу і почали зіставляти дані фінансових документів, судових рішень, дані з відкритих джерел. Журналіст розповів, що в першу чергу його вразив обсяг отриманої інформації і те, що за 10 років «жодна західна спецслужба не звернула на це увагу». Крім того, Штрунц зазначив, що по суті «західні фірми посилили військову міць Росії проти Заходу». Він припустив, що деяке обладнання може використовуватися не тільки для стеження за підводними човнами, а й для навігації підводних безпілотників.

Зрештою, журналіст був вражений тим, як далеко змогло просунутися розслідування. Скласти карту ймовірного розташування проєкту «Гармонія» Штрунц і його колеги змогли, використавши дані переміщення куплених на Заході спецсуден, які працювали в Баренцевому морі з «не повністю, але на великих відтинках увімкненою системою автоматичної ідентифікації (АІС).

Журналісти зіставляли дані про місцезнаходження і «черепашачу» швидкість суден, з публікаціями в соцмережах моряків з цих суден, з попередженнями російських берегових служб про активність в тій чи іншій ділянці моря. Результат розслідування – те, що «в Росії є військовою таємницею», передає Штрунц слова своїх співрозмовників з кола експертів з безпеки.

Хоча проєкт «Гармонія» в Баренцевому морі, очевидно, завершено, деякі з суден активні в інших регіонах біля берегів Росії, а саме – на півночі і північному сході, особливо в напрямку Японії, каже Штрунц. За його словами, це може вказувати на те, що Росія встановлює подібне обладнання, можливо, в меншому обсязі «в інших місцях».

Роман Гончаренко

Читайте також:

Джерело
Теги: росія НАТО корабель розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін підписав указ про мораторій на обнуління паливного демпфера до травня 2026 року
Паливна галузь РФ на колінах, Путін підняв білий прапор
14 жовтня, 16:13
Зустріч Трамп-Путін попередньо має відбутися 30 жовтня
Чи говорив Трамп віддати весь Донбас?
20 жовтня, 11:45
Донецька область – найгарячіша ділянка 1 250-кілометрової лінії фронту
Донеччина – «ворота Росії», а не головна ціль: AP розповів про амбіції Кремля
8 жовтня, 01:09
Гетьманчук розповіла, чому Україна просить ракети Tomahawk
Очільниця Місії України при НАТО пояснила роль Tomahawk для України
9 жовтня, 11:55
Зеленський розповів, хто компенсує дефіцит бензину в Росії
Паливна криза у Росії. Зеленський назвав країни, які рятують Путіна
9 жовтня, 10:48
Міністр оборони США закликав союзників НАТО збільшити постачання зброї Україні
США закликали НАТО виділити додаткові кошти для озброєння України
15 жовтня, 14:42
У Москві заявили, що ціллю атаки були «об’єкти енергетичної інфраструктури»
Міноборони РФ пояснило, навіщо вдарило по дитсадку в Харкові
22 жовтня, 13:42
Захарова влаштувала істерику
Захарова згадала про нацизм через недопуск російських плавців до чемпіонату Європи
23 жовтня, 14:17
У чаті пресконференції від облікового запису Центробанку РФ було надіслано повідомлення щодо ринку ножів у CS
Центробанк РФ на тлі кризи в Росії прокоментував падіння цін на ножі в кібеспортивній грі
24 жовтня, 16:13

Дайджест ЗМІ

ЗМІ розкрили, як Росія стежить за НАТО в Арктиці
ЗМІ розкрили, як Росія стежить за НАТО в Арктиці
Тисячі проваджень про держзраду, але засуджені не всі: як виявляють та карають прихильників РФ на півдні
Тисячі проваджень про держзраду, але засуджені не всі: як виявляють та карають прихильників РФ на півдні
Окупована Донеччина: дітей зі школи вчать «померти за батьківщину, Росію і російський Донбас»
Окупована Донеччина: дітей зі школи вчать «померти за батьківщину, Росію і російський Донбас»
Зупинити російські БпЛА. Як чергують розрахунки дронів-перехоплювачів поблизу лінії фронту?
Зупинити російські БпЛА. Як чергують розрахунки дронів-перехоплювачів поблизу лінії фронту?
Як військові переводять подих після місяців на позиціях
Як військові переводять подих після місяців на позиціях
Воює за Україну. Як білоруський юрист став бойовим медиком «Вакулою»
Воює за Україну. Як білоруський юрист став бойовим медиком «Вакулою»

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua