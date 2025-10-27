ЗМІ розкрили, як Росія стежить за НАТО в Арктиці

Росія роками закуповувала на Заході обладнання, яке, очевидно, використовується для захисту її ядерного арсеналу в Арктиці. За даними журналістського розслідування, продавцями були і німецькі фірми





Понад 10 років Росія закуповувала в західних країнах обладнання, яке, очевидно, використовується для захисту її ядерного арсеналу в Арктиці. Про це йдеться в опублікованому в четвер, 23 жовтня, міжнародному журналістському розслідуванні, в якому від Німеччини брали участь медіакомпанії NDR та WDR і газета Süddeutsche Zeitung.

Що відомо про проєкт «Гармонія»

У центрі розслідування – схема закупівель західного морського обладнання для секретного російського проєкту під назвою «Гармонія». По суті це підводна сенсорна система в Баренцевому морі.

За даними публікації, мова йде про гідролокатори, встановлені у вигляді дуги у водах від Мурманська через Нову Землю до Землі Олександри – острова архіпелагу Земля Франца-Йосифа.

Проєкт «Гармонія» посилює можливості Росії з виявлення західних підводних човнів, що дозволяє їй «непомітно» і «безперешкодно» переміщати з порту або в порт свої підводні човни з ядерною зброєю, цитує Süddeutsche Zeitung американського військового експерта Брайана Кларка з Гудзонівського інституту у Вашингтоні.

Порт Мурманська, РФ фото: AP

Бенедикт Штрунц (Benedikt Strunz), журналіст-розслідувач німецької телерадіокомпанії NDR, у розмові з DW назвав проєкт «Гармонія» частиною «підводної гри в шахи», яку ведуть Росія і деякі країни НАТО. За його словами, при цьому сторони намагаються отримати «акустичні відбитки пальців», передусім звуки роботи гвинтів підводних човнів, які є «унікальними» і дозволяють їх точно ідентифікувати. Він зазначив, що, оскільки мова йде про Арктику, це атомні субмарини, а дані про них – надсекретні. Штрунц припустив, що РФ завершила проєкт кілька років тому.

Схема закупівель з центром на Кіпрі

Основна частина розслідування стосується розгалуженої схеми закупівель західного обладнання в десяти європейських країнах, а також у США, Канаді та Японії. Центральну роль, схоже, відігравала фірма на Кіпрі, яку журналісти пов'язують з неназваним московським бізнесменом. За їхніми даними, в минулому пов'язані з ним фірми неодноразово виконували замовлення для російської армії і спецслужб.

За даними розслідування, ця мережа компаній з 2013 року закуповувала на Заході підводне обладнання – кабелі, гідролокатори, підводних роботів – і спеціальні кораблі на суму понад 50 мільйонів євро. У Німеччині було придбано два з восьми суден, Aquarius і Aurelia, а також телекомунікаційний морський кабель і «потужний гідролокатор».

У деяких випадках закупівлі тривали і після широкомасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, коли західні країни різко посилили санкції проти Росії. Зокрема, один епізод стосується компанії з Німеччини. У вересні 2025 року суд у Франкфурті-на-Майні засудив «киргизько-російського бізнесмена» до п'яти років позбавлення волі за порушення санкцій Євросоюзу. Вирок оскаржили, він поки не набрав чинності. «Прокуратура вважає, що він (бізнесмен. – ред.) знав, що це все потрапить до Росії», – каже Штрунц.

Американський атомний підводний човен Michigan, 2023 рік фото: AP

За словами журналіста, принаймні, в деяких епізодах угоди могли бути нелегальними, а в Німеччині відповідь на це питання може дати Федеральне відомство з економіки та експортного контролю (BAFA).

«Західні фірми посилили міць Росії»

До журналістського розслідування підштовхнуло «джерело», яке звернулося до нього і передало деякі «документи», каже Штрунц. Журналісти утворили з колегами з інших країн міжнародну групу і почали зіставляти дані фінансових документів, судових рішень, дані з відкритих джерел. Журналіст розповів, що в першу чергу його вразив обсяг отриманої інформації і те, що за 10 років «жодна західна спецслужба не звернула на це увагу». Крім того, Штрунц зазначив, що по суті «західні фірми посилили військову міць Росії проти Заходу». Він припустив, що деяке обладнання може використовуватися не тільки для стеження за підводними човнами, а й для навігації підводних безпілотників.

Зрештою, журналіст був вражений тим, як далеко змогло просунутися розслідування. Скласти карту ймовірного розташування проєкту «Гармонія» Штрунц і його колеги змогли, використавши дані переміщення куплених на Заході спецсуден, які працювали в Баренцевому морі з «не повністю, але на великих відтинках увімкненою системою автоматичної ідентифікації (АІС).

Журналісти зіставляли дані про місцезнаходження і «черепашачу» швидкість суден, з публікаціями в соцмережах моряків з цих суден, з попередженнями російських берегових служб про активність в тій чи іншій ділянці моря. Результат розслідування – те, що «в Росії є військовою таємницею», передає Штрунц слова своїх співрозмовників з кола експертів з безпеки.

Хоча проєкт «Гармонія» в Баренцевому морі, очевидно, завершено, деякі з суден активні в інших регіонах біля берегів Росії, а саме – на півночі і північному сході, особливо в напрямку Японії, каже Штрунц. За його словами, це може вказувати на те, що Росія встановлює подібне обладнання, можливо, в меншому обсязі «в інших місцях».

Роман Гончаренко