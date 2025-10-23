Головна Світ Політика
Американські військові знищили судно у Тихому океані

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами міністра війни США, удари було здійснено за вказівкою президента Трампа
скріншот з відео Гегсета

США провели першу військову операцію у Тихому океані, відколи Трамп оголосив про масштабну боротьбу з наркоторгівлею

У східній частині Тихого океану американські військові знищили судно, яке може бути причетне до незаконного перевезення наркотиків. Унаслідок удару загинули двоє осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Це перший відомий випадок атак у Тихому океані в межах нової антинаркотичної кампанії уряду Дональда Трампа, який раніше вже провів щонайменше сім подібних операцій у Карибському басейні. Удари спричинили зростання напруги у відносинах США з країнами Латинської Америки, такими як Венесуела та Колумбія.

Попередні операції США в Карибському регіоні, як зазначає Reuters, призвели до загибелі щонайменше 32 людей. Водночас адміністрація Трампа досі не надала детальних доказів про обсяги вилучених наркотиків чи юридичних підстав для здійснення таких атак.

Спілкуючись із журналістами в Овальному кабінеті, Трамп висловив підтримку законності заходів і заявив, що кожна з операцій допомагає рятувати людські життя в США. Він також підтвердив наміри тиснути на інші об'єкти у Венесуелі, що може призвести до подальшої ескалації конфлікту.

Агентство зазначає, що юридичні експерти ставлять під сумнів доцільність участі військових у подібних операціях, адже морське правозастосування зазвичай входить до компетенції берегової охорони США. Раніше берегова охорона вже проводила антинаркотичну операцію Viper, у рамках якої було вилучено понад 45 тонн кокаїну до середини жовтня. Незрозуміло, чому цього разу судно вирішили знищити, а не перехопити.

За словами міністра війни США Піта Гегсета, удар було здійснено за вказівкою президента Дональда Трампа 21 та 22 жовтня. Човни, як стверджує Пентагон, причетні до контрабанди наркотиків у Штати. Загинули загалом пʼятеро людей.

