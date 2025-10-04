ССО вразили новий російський ракетний корабель «Град»: що відомо

ССО уразили новітній ракетний корабель «Град» проєкту «Буян-М» на Онезькому озері

Сили спеціальних операцій України завдали успішного удару по новітньому малому ракетному кораблю Чорноморського флоту РФ – «Град» проєкту 21631 «Буян-М». Ураження сталося о 04:31 ранку 4 жовтня 2025 року на Онезькому озері (Республіка Карелія, РФ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

МРК «Град» (бортовий номер 575) був введений до складу Балтійського флоту Росії лише 29 грудня 2022 року і є одним із найсучасніших кораблів РФ, оснащених ракетним комплексом «Калібр-НК».

Корабель був уражений під час переходу з Балтійського у Каспійське море. Ураження прийшлося у праву частину відсіку силової установки корабля. Додаткові деталі щодо ступеня збитків наразі уточнюються.

Сили спеціальних операцій продовжують проводити асиметричні та чутливі дії з метою ослаблення ворога та зупинки його військового потенціалу.

Нагадаємо, у ніч проти 4 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали низки ударів по важливих військових та інфраструктурних об'єктах агресора на території Росії та на тимчасово окупованій українській території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, завдано удару по підприємству «Кіришінефтеоргсинтез» (м. Кіриші, Ленінградська область, РФ). На об’єкті, який є одним із найбільших НПЗ Росії з річною потужністю 19,8 млн тонн, зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.