Франція затримала танкер «тіньового флоту» РФ, з якого запускали дрони по Данії

Росіяни використовують танкери «тіньового флоту» для запуску та управління дронами в Європі

Франція розпочала розслідування щодо порушень, скоєних нафтовим танкером Boracay під прапором Беніну. Військовослужбовців Збройних сил країни помітили сьогодні на палубі танкера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на France24.

Судно підозрюється в причетності до польотів дронів над Данією. Танкер та інші судна могли використовуватися як пускові платформи для безпілотників або як приманки. Водночас французький президент Еммануель Макрон не став підтверджувати цю інформацію.

❗️Нафтовий танкер РФ перетворився на «злітну смугу» для дронів по Данії – судно затримала Франція



Нагадаємо, що невідомі БпЛА фіксували 22-25 вересня над аеропортом Копенгагена. pic.twitter.com/He31eBMEjb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 1, 2025

Танкер Boracay (який раніше називався Kiwala і також фігурує у деяких базах даних як Pushpa) наразі затриманий і стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя західної Франції, поблизу Сен-Назера.

За даними MarineTraffic, 20 вересня танкер вийшов з порту Пріморска, пройшов через Балтійське і Північне моря, у територіальних водах Данії, а потім на захід через Ла-Манш. Після того, як Boracay обігнув північно-західний берег Франції, його почав супроводжувати французький військовий корабель. Французька влада повідомила, що екіпаж відмовився надати докази приналежності судна і не виконував накази.

Нагадаємо, українські захисники беруть участь у спільних навчаннях із данськими військовими, щоб відпрацювати протидію безпілотникам та посилити безпеку в небі Європи. Навчання, які тривають у Данії, мають назву «Крила оборони». Українські військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів через російські провокації з дронами, які дедалі частіше фіксують над країнами НАТО.

Українські військові вже розпочали розгортання місії в Данії, яка має на меті поширення досвіду захисту від дронів. Протягом тижня навчань учасники відпрацьовуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться знаннями та досвідом, підвищуючи рівень підготовки й удосконалюючи спроможності протидії повітряним загрозам.

Як повідомлялося, у неділю ввечері, 28 вересня, Данія підняла в повітря два винищувачі F-35 над островом Борнгольм через численні повідомлення про активність невідомих дронів. Хоча офіційних коментарів від Збройних сил Данії немає, поліція підтвердила, що винищувачі діяли в рамках диверсійної операції.

До слова, країни Європейського Союзу розпочали обговорення будівництва «стіни з дронів» із системою виявлення. Цю ініціативу озвучив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс після серії «провокацій» та активності безпілотників, зафіксованої в різних країнах, зокрема у Данії.

Раніше стало відомо, що Фінляндія розгорне в Данії свій контингент для протидії безпілотникам.