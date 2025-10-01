Головна Світ Політика
Франція затримала танкер «тіньового флоту» РФ, з якого запускали дрони по Данії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Франція затримала танкер «тіньового флоту» РФ, з якого запускали дрони по Данії
Танкер Boracay стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя західної Франції
скріншот з відео

Росіяни використовують танкери «тіньового флоту» для запуску та управління дронами в Європі

Франція розпочала розслідування щодо порушень, скоєних нафтовим танкером Boracay під прапором Беніну. Військовослужбовців Збройних сил країни помітили сьогодні на палубі танкера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на France24

Судно підозрюється в причетності до польотів дронів над Данією. Танкер та інші судна могли використовуватися як пускові платформи для безпілотників або як приманки. Водночас французький президент Еммануель Макрон не став підтверджувати цю інформацію.

Танкер Boracay (який раніше називався Kiwala і також фігурує у деяких базах даних як Pushpa) наразі затриманий і стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя західної Франції, поблизу Сен-Назера.

За даними MarineTraffic, 20 вересня танкер вийшов з порту Пріморска, пройшов через Балтійське і Північне моря, у територіальних водах Данії, а потім на захід через Ла-Манш. Після того, як Boracay обігнув північно-західний берег Франції, його почав супроводжувати французький військовий корабель. Французька влада повідомила, що екіпаж відмовився надати докази приналежності судна і не виконував накази.

Нагадаємо, українські захисники беруть участь у спільних навчаннях із данськими військовими, щоб відпрацювати протидію безпілотникам та посилити безпеку в небі Європи. Навчання, які тривають у Данії, мають назву «Крила оборони». Українські військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів через російські провокації з дронами, які дедалі частіше фіксують над країнами НАТО.

Українські військові вже розпочали розгортання місії в Данії, яка має на меті поширення досвіду захисту від дронів. Протягом тижня навчань учасники відпрацьовуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться знаннями та досвідом, підвищуючи рівень підготовки й удосконалюючи спроможності протидії повітряним загрозам.

Як повідомлялося, у неділю ввечері, 28 вересня, Данія підняла в повітря два винищувачі F-35 над островом Борнгольм через численні повідомлення про активність невідомих дронів. Хоча офіційних коментарів від Збройних сил Данії немає, поліція підтвердила, що винищувачі діяли в рамках диверсійної операції.

До слова, країни Європейського Союзу розпочали обговорення будівництва «стіни з дронів» із системою виявлення. Цю ініціативу озвучив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс після серії «провокацій» та активності безпілотників, зафіксованої в різних країнах, зокрема у Данії.

Раніше стало відомо, що Фінляндія розгорне в Данії свій контингент для протидії безпілотникам.

Теги: Франція Данія корабель безпілотник

