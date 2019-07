Вантажний корабель Cargo Dragon зістикувався з Міжнародною космічною станцією

Cargo Dragon доставив на МКС близько 2,3 тонн вантажу

Виведений на орбіту Землі вантажний космічний корабель приватної американської компанії SpaceX Cargo Dragon 27 липня успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС).

Про це повідомляє NASA.

Зазначається, що Cargo Dragon пристикувався до американського сегменту станції - модуля Harmony. Перед цим корабель був захоплений за допомогою 17-метрової руки-маніпулятора Canadarm-2, якою керував американський астронавт Нік Хейг.

Наступна підводка дистанційної руки-маніпулятора до МКС і сам процес стикування здійснювався за командами з Центру управління польотами NASA у Х'юстоні.

Two days after its launch, @SpaceX’s #Dragon cargo spacecraft was installed on the Earth-facing side of the @Space_Station’s Harmony module at 12:01pm ET. Learn about the more than 5,000 pounds of cargo that just arrived to our orbiting laboratory: https://t.co/8HvrxMRqGA pic.twitter.com/xAD75YYFF8