Вантажний корабель Cargo Dragon зістикувався з Міжнародною космічною станцією



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Наразі Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, здатним повертати вантажі на Землю

Cargo Dragon доставив на МКС близько 2,3 тонн вантажу

Виведений на орбіту Землі вантажний космічний корабель приватної американської компанії SpaceX Cargo Dragon 27 липня успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС).

Про це повідомляє NASA.

Зазначається, що Cargo Dragon пристикувався до американського сегменту станції - модуля Harmony. Перед цим корабель був захоплений за допомогою 17-метрової руки-маніпулятора Canadarm-2, якою керував американський астронавт Нік Хейг.

Наступна підводка дистанційної руки-маніпулятора до МКС і сам процес стикування здійснювався за командами з Центру управління польотами NASA у Х'юстоні.

Two days after its launch, @SpaceX’s #Dragon cargo spacecraft was installed on the Earth-facing side of the @Space_Station’s Harmony module at 12:01pm ET. Learn about the more than 5,000 pounds of cargo that just arrived to our orbiting laboratory: https://t.co/8HvrxMRqGA pic.twitter.com/xAD75YYFF8 — NASA (@NASA) 27 липня 2019 р.

Cargo Dragon доставив близько 2,3 тонн вантажу, у тому числі продовольство, обладнання та матеріали для проведення десятків наукових досліджень, доставлений американський космічний біомедичний 3D-принтер. Принтер планується використовувати в експериментах по 3D-друку серцевих тканин і органів.

Наразі Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, здатним повертати вантажі на Землю. Його запуск до МКС спочатку повинен був відбутися ще 22 липня, проте його було відкладено для додаткового тестового запису двигунів ракети-носія.

Раніше повідомлялось, що НАСА створює GPS для космічних кораблів.