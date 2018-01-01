На найбільшому ринку в Киргизії сталася пожежа, є жертви

Для гасіння полум’я задіяли 12 пожежних розрахунків

У Киргизії, в місті Бішкек, загорівся найбільший в країні Ошський ринок, у результаті чого дві людини отруїлися чадним газом, передає місцеве видання knews.kg. Повідомляється, що площа пожежі перевищує 3 тис. квадратних метрів, на даний момент рятувальникам вдалося локалізувати загоряння. За даними місцевого МНС, в результаті пожежі на



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Ошський ринок у Киргизії

Для гасіння полум’я задіяли 12 пожежних розрахунків

У Киргизії, в місті Бішкек, загорівся найбільший в країні Ошський ринок, у результаті чого дві людини отруїлися чадним газом, передає місцеве видання knews.kg.

Повідомляється, що площа пожежі перевищує 3 тис. квадратних метрів, на даний момент рятувальникам вдалося локалізувати загоряння.

За даними місцевого МНС, в результаті пожежі на Ошському ринку дві людини отримали отруєння чадним газом.

«У гасінні задіяно 12 пожежних розрахунків. Причини загоряння поки не встановлені, на місці працює пожежна лабораторія», — повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій Киргизії.

Також повідомляється, що у зв'язку з інцидентом Ошський ринок оточено, а рух на прилеглих вулицях перекрито.

Раніше повідомлялося, що на тайванській державній енергетичній компанії CPC у місті Таоюань сталася пожежа, яка спричинила кілька вибухів.