На найбільшому ринку в Киргизії сталася пожежа, є жертви
- Сьогодні, 17:01
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Для гасіння полум’я задіяли 12 пожежних розрахунків
У Киргизії, в місті Бішкек, загорівся найбільший в країні Ошський ринок, у результаті чого дві людини отруїлися чадним газом, передає місцеве видання knews.kg.
Повідомляється, що площа пожежі перевищує 3 тис. квадратних метрів, на даний момент рятувальникам вдалося локалізувати загоряння.
За даними місцевого МНС, в результаті пожежі на Ошському ринку дві людини отримали отруєння чадним газом.
«У гасінні задіяно 12 пожежних розрахунків. Причини загоряння поки не встановлені, на місці працює пожежна лабораторія», — повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій Киргизії.
Також повідомляється, що у зв'язку з інцидентом Ошський ринок оточено, а рух на прилеглих вулицях перекрито.
Раніше повідомлялося, що на тайванській державній енергетичній компанії CPC у місті Таоюань сталася пожежа, яка спричинила кілька вибухів.