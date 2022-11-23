На Камчатці вивергається вулкан Шивелуч: видовищне відео

Шивелуч викинув стовп попелу заввишки 6 км над рівнем моря

У Росії почалося виверження відразу двох великих вулканів – Ключевська сопка та Шивелуч. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Шлейф від Шивелуча простягається на 55 км також у північному та північно-східному напрямках.

Вулкан Шивелуч – найпівнічніший з діючих вулканів російської Камчатки. Одним із найбільших вважається його виверження 1964 року. Тоді стовп попелу досяг висоти 15 кілометрів, а уламки вулканічної породи сягало на 20 кілометрів.

Раніше стало відомо, що на Камчатці у Росії почалося виверження Ключевського вулкана, прокинувся також вулкан Шивелуч.