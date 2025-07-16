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«Алло» уже не в моді: у покоління зумерів новий тренд у відповідях на дзвінки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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«Алло» уже не в моді: у покоління зумерів новий тренд у відповідях на дзвінки
Молодь уже відходить від стандартів розмови по телефону
фото: freepik.com

Молодь поступово відмовляється говорити «алло», побоюючись телефонних шахраїв

Зумери більше не кажуть «алло» розпочинаючи розмову по телефону. Наразі це нова норма цифрової поведінки. Представники покоління Z або зумерів (люди, які народилися приблизно з кінця 1990-х до початку 2010-х років), масово відмовляються від звичного вітання на початку телефонної розмови. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Business Insider. 

Тепер альтернатива  зумерів – це мовчання. Це усвідомлене рішення, засноване на безпеці, цифровому етикеті й комунікаційних звичках, що змінилися. Як пише Business Insider, насамперед йдеться про турботу про власну безпеку. У час масових телефонних шахрайств звичне «Алло» може зіграти проти вас.

Експерти в галузі кібербезпеки попереджають: сучасні шахраї не просто записують ваш голос – вони можуть використовувати фрагменти розмов, щоб тренувати голосові нейромережі та створювати підроблені дзвінки. За словами технічного директора NordVPN Марійюса Брієдіса, такі технології вже існують і починають використовуватися в реальних шахрайських схемах. Саме тому нейтральні чи неемоційні відповіді, або зовсім мовчання, стають новою нормою. Крім того, існують автоматичні спам-дзвінки, які активуються тільки тоді, коли чують голос на іншому кінці лінії.

Новий етикет

Друга причина зміни поведінки – нове розуміння телефонного етикету. Зумери вважають, що ініціатор розмови має брати на себе відповідальність за його початок. Логіка проста: «Ти дзвониш, значить, тобі й казати першим».

Такий підхід може здивувати тих, хто виріс із міськими телефонами та автовідповідачами. Але для покоління, що виросло в месенджерах і відеодзвінках, телефонний дзвінок без попереднього узгодження – це вже щось таке, що виходить за межі норми. Тому багато хто і сприймає його як потенційне вторгнення чи загрозу, яка потребує обережності. Самі зумери підтвердили: говорити першим повинен той, хто дзвонить.

Норми Едісона у минулому

Багато представників старших поколінь можуть вважати нову поведінку зумерів грубою або неповажною. Але якщо копнути глибше, стає ясно: це не відмова від ввічливості, а переосмислення того, як вона виявляється у цифрову епоху.

«Алло» не універсальний та не вічний стандарт. Ця фраза виникла у 1870-х з ініціативи Томаса Едісона, і з того часу культурні норми неодноразово змінювалися. Як і будь-яка звичка, вона може піти у минуле – разом із міськими телефонами та магнітофонними автовідповідачами.

Нагадаємо, у Штатах шахрай підробив голос Рубіо та розіслав повідомлення міністрам. Державний департамент США розіслав попередження у дипломатичні установи та державні органи щодо небезпечного шахрая, який використовує штучний інтелект для імітації голосу державного секретаря Марко Рубіо. 

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Теги: телефон технології штучний інтелект

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