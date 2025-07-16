Росіяни вимирають? Розвідка оприлюднила приховані демографічні показники

Офіційна демографічна статистика РФ не відображає реальні втрати на війні проти України

Росія приховує демографічну кризу: Статистика не корелює з пропагандою «великої нації»

З липня 2025 року російська влада припинила публікувати ключові демографічні показники, такі як чисельність населення, кількість народжень, смертей, шлюбів та розлучень. За даними української Служби зовнішньої розвідки, це пов'язано з тим, що реальна демографічна ситуація в Росії більше не відповідає пропагандистським гаслам про «величну націю», пише «Главком».

Останні доступні дані свідчать про демографічний спад у Росії:

У 2024 році в РФ народилося лише 1,222 млн дітей – це найнижчий показник з 1999 року.

У першому кварталі 2025 року ситуація погіршилася ще більше: народилося лише 293–294 тис дітей, що на 2,4% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Це є найнижчим показником за останні 200 років.

Паралельно, смертність значно перевищує народжуваність. У 2024 році природний спад населення становив 596,2 тис осіб, що на 20,4% більше, ніж у 2023 році.

Серед головних причин демографічної кризи СЗРУ називає:

Еміграцію: З 24 лютого 2022 року Росію, за різними оцінками, покинуло від 800 тис до 950 тис людей.

Збільшення смертності.

Зменшення народжуваності.

Крім того, українська розвідка наголошує, що офіційна демографічна статистика РФ не відображає реальні втрати на війні проти України. Це приховування масштабів людських втрат є частиною державної політики РФ.

За даними СЗРУ, російська влада втрачає не просто солдатів, а й життєво важливий демографічний ресурс. Чисельність етнічних росіян, яких Кремль вважає опорою режиму, стрімко скорочується.

Нагадаємо, Україна не має стратегічних літаків, аби застосовувати далекобійні ракети Tomahawk, якщо Сполучені Штати все ж передадуть цю зброю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника начальника Головного управління розвідки Вадима Скібіцького, якого цитує The Guardian.

«Їх непросто використовувати. Основними носіями є бойові кораблі або стратегічні бомбардувальники. У нас немає стратегічних бомбардувальників», – сказав він.

Представник розвідки наголосив, що Україні важливо завдавати «кінетичних» ударів по військових об'єктах в глибині Росії. Нині з Вашингтоном тривають переговори щодо зняття обмежень на використання ракет Atacms з радіусом дії 300 км.