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Росіяни вимирають? Розвідка оприлюднила приховані демографічні показники

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Росіяни вимирають? Розвідка оприлюднила приховані демографічні показники
Офіційна демографічна статистика РФ не відображає реальні втрати на війні проти України
фото: СЗРУ

Росія приховує демографічну кризу: Статистика не корелює з пропагандою «великої нації»

З липня 2025 року російська влада припинила публікувати ключові демографічні показники, такі як чисельність населення, кількість народжень, смертей, шлюбів та розлучень. За даними української Служби зовнішньої розвідки, це пов'язано з тим, що реальна демографічна ситуація в Росії більше не відповідає пропагандистським гаслам про «величну націю», пише «Главком».

Останні доступні дані свідчать про демографічний спад у Росії:

  • У 2024 році в РФ народилося лише 1,222 млн дітей – це найнижчий показник з 1999 року.
  • У першому кварталі 2025 року ситуація погіршилася ще більше: народилося лише 293–294 тис дітей, що на 2,4% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Це є найнижчим показником за останні 200 років.

Паралельно, смертність значно перевищує народжуваність. У 2024 році природний спад населення становив 596,2 тис осіб, що на 20,4% більше, ніж у 2023 році.

Серед головних причин демографічної кризи СЗРУ називає:

  • Еміграцію: З 24 лютого 2022 року Росію, за різними оцінками, покинуло від 800 тис до 950 тис людей.
  • Збільшення смертності.
  • Зменшення народжуваності.

Крім того, українська розвідка наголошує, що офіційна демографічна статистика РФ не відображає реальні втрати на війні проти України. Це приховування масштабів людських втрат є частиною державної політики РФ.

За даними СЗРУ, російська влада втрачає не просто солдатів, а й життєво важливий демографічний ресурс. Чисельність етнічних росіян, яких Кремль вважає опорою режиму, стрімко скорочується.

Нагадаємо, Україна не має стратегічних літаків, аби застосовувати далекобійні ракети Tomahawk, якщо Сполучені Штати все ж передадуть цю зброю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника начальника Головного управління розвідки Вадима Скібіцького, якого цитує The Guardian.

«Їх непросто використовувати. Основними носіями є бойові кораблі або стратегічні бомбардувальники. У нас немає стратегічних бомбардувальників», – сказав він.

Представник розвідки наголосив, що Україні важливо завдавати «кінетичних» ударів по військових об'єктах в глибині Росії. Нині з Вашингтоном тривають переговори щодо зняття обмежень на використання ракет Atacms з радіусом дії 300 км.

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Теги: росія смерть демографічна криза

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