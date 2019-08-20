На півдні Туреччини землетрус налякав туристів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поштовхи викликали занепокоєння у туристів

В акваторії Середземного моря, стався землетрус магнітудою 4,3, поштовхи

На півдні Туреччини, в акваторії Середземного моря, стався землетрус магнітудою 4,3 бали.

Про поштовхи повідомляє Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).

Зазначається, що поштовхи відчувалися в провінції Анталія, найбільше - в регіоні Аланія, де зараз відпочивають мільйони туристів.

«Землетрус стався о 12.34 за місцевим часом (відповідає Київському – ред.), магнітудою 4,3», - повідомили у AFAD.

Турецькі ЗМІ повідомили, що поштовхи було відчутно на узбережжі Анталії, особливо в районі курортного міста Аланія, що викликало занепокоєння серед туристів.