На півдні Туреччини землетрус налякав туристів
Поштовхи викликали занепокоєння у туристів
В акваторії Середземного моря, стався землетрус магнітудою 4,3, поштовхи
На півдні Туреччини, в акваторії Середземного моря, стався землетрус магнітудою 4,3 бали.
Про поштовхи повідомляє Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).
Зазначається, що поштовхи відчувалися в провінції Анталія, найбільше - в регіоні Аланія, де зараз відпочивають мільйони туристів.
«Землетрус стався о 12.34 за місцевим часом (відповідає Київському – ред.), магнітудою 4,3», - повідомили у AFAD.
Турецькі ЗМІ повідомили, що поштовхи було відчутно на узбережжі Анталії, особливо в районі курортного міста Аланія, що викликало занепокоєння серед туристів.