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    У світі

    На півдні Туреччини землетрус налякав туристів

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    Поштовхи викликали занепокоєння у туристів - На півдні Туреччини землетрус налякав туристів
    Поштовхи викликали занепокоєння у туристів

    В акваторії Середземного моря, стався землетрус магнітудою 4,3, поштовхи

    На півдні Туреччини, в акваторії Середземного моря, стався землетрус магнітудою 4,3 бали.

    Про поштовхи повідомляє Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).

    Зазначається, що поштовхи відчувалися в провінції Анталія, найбільше - в регіоні Аланія, де зараз відпочивають мільйони туристів.

    «Землетрус стався о 12.34 за місцевим часом (відповідає Київському – ред.), магнітудою 4,3», - повідомили у AFAD.

    Турецькі ЗМІ повідомили, що поштовхи було відчутно на узбережжі Анталії, особливо в районі курортного міста Аланія, що викликало занепокоєння серед туристів.

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