На популярному іспанському курорті вводять штрафи для туристів

У липні двоє людей отримали травми після того, як пірнули в море

В одному із міст на Майорці туристів штрафуватимуть на €900 за стрибки з причалу в море. До таких заходів місцева влада вдалась через низку жахливих інцидентів біля Плайя-де-Муро. Про це пише видання Mirror.

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У липні двоє людей отримали травми після того, як пірнули в море. Перший, 47-річний іспанець, зламав ніс і пошкодив шию, так як не знав, що глибина води всього 60 сантиметрів. Другий чоловік, 38-річний німець, пірнув у море, де глибина була всього 1,8 метра і отримав травму голови. В одному з інцидентів потерпілий втратив свідомість, і його довелося рятувати з води. Офіційні особи кажуть, що цього літа сталося вже сім інцидентів.

Багато туристів, які пірнають з понтонів, роблять це разом зі своїми дітьми, шикуючись в чергу. Місцеві жителі кажуть, що стрибок став «майже обов'язковим» для туристів, які фотографують їх для соціальних мереж.

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При цьому, на курорті відмовились від встановлення перил, оскільки, на думку чиновників, туристи будуть залазити на них, що збільшує висоту стрибка і, отже, небезпеку. Є як мінімум п'ять великих попереджувальних знаків, але ще потрібно встановити додаткові.

«Ми просимо людей, які приходять, бути відповідальними. Ми не можемо постійно спостерігати. Одним стрибком ви зміните своє життя. Якщо у вас все добре, ну ладно, ви весело проводите час. Але якщо щось піде не так... це змінить ваше життя», – заявив представник поліції.

Крім того на іспанських курортах туристам загрожує штраф, якщо вони будуть спіймані за «бронюванням» кращих місць на деяких пляжах.

Адже «бронюванням» стало щоденною проблемою: люди кладуть рушники, ковдри, парасольки та шезлонги, щоб «зарезервувати» свої місця. Деякі навіть використовують дитячі коляски або візки для покупок, щоб позначити свою територію на часто переповнених пляжах.

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Тепер перші шість метрів між водою і піском не можна займати ні в якому разі. Людину, яку спіймають на використанні парасольок або рушників, щоб зарезервувати місце, оштрафують на €150.