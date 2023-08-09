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На популярному іспанському курорті вводять штрафи для туристів

Наталя Забазнова
glavcom.ua
На популярному іспанському курорті вводять штрафи для туристів
Один із курортів Іспанії
фото з відкритих джерел

У липні двоє людей отримали травми після того, як пірнули в море

В одному із міст на Майорці туристів штрафуватимуть на €900 за стрибки з причалу в море. До таких заходів місцева влада вдалась через низку жахливих інцидентів біля Плайя-де-Муро. Про це пише видання Mirror.

У липні двоє людей отримали травми після того, як пірнули в море. Перший, 47-річний іспанець, зламав ніс і пошкодив шию, так як не знав, що глибина води всього 60 сантиметрів. Другий чоловік, 38-річний німець, пірнув у море, де глибина була всього 1,8 метра і отримав травму голови. В одному з інцидентів потерпілий втратив свідомість, і його довелося рятувати з води. Офіційні особи кажуть, що цього літа сталося вже сім інцидентів.

Багато туристів, які пірнають з понтонів, роблять це разом зі своїми дітьми, шикуючись в чергу. Місцеві жителі кажуть, що стрибок став «майже обов'язковим» для туристів, які фотографують їх для соціальних мереж.

При цьому, на курорті відмовились від встановлення перил, оскільки, на думку чиновників, туристи будуть залазити на них, що збільшує висоту стрибка і, отже, небезпеку. Є як мінімум п'ять великих попереджувальних знаків, але ще потрібно встановити додаткові.

«Ми просимо людей, які приходять, бути відповідальними. Ми не можемо постійно спостерігати. Одним стрибком ви зміните своє життя. Якщо у вас все добре, ну ладно, ви весело проводите час. Але якщо щось піде не так... це змінить ваше життя», – заявив представник поліції. 

Крім того на іспанських курортах туристам загрожує штраф, якщо вони будуть спіймані за «бронюванням» кращих місць на деяких пляжах.

Адже «бронюванням» стало щоденною проблемою: люди кладуть рушники, ковдри, парасольки та шезлонги, щоб «зарезервувати» свої місця. Деякі навіть використовують дитячі коляски або візки для покупок, щоб позначити свою територію на часто переповнених пляжах.

Тепер перші шість метрів між водою і піском не можна займати ні в якому разі. Людину, яку спіймають на використанні парасольок або рушників, щоб зарезервувати місце, оштрафують на €150.

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