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Деруни за 300 – це реальність: українці обговорюють ціни в Буковелі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Деруни за 300 – це реальність: українці обговорюють ціни в Буковелі
Буковель – один із найпопулярніших курортів серед українців
фото: Главком

У соцмережах дорікають: гірськолижний курорт – недешеве задоволення

Українці жваво обговорюють відпочинок у гірськолижному курорті Буковель, де нещодавно закінчився сезон. Деякі користувачі соцмереж зауважили, що не здивовані цінами в Карпатах, адже вони не суттєво відрізняються від львівських чи столичних. Одна з відпочивальниць написала пост, у якому розповіла про ціни на продукти, харчування в кафе, сувеніри та підйомники.

Жінка розповіла, що страва в ресторані їй обійшлася у приблизно 300 грн, а кава й морозиво – по 80 грн. За підйомник вона заплатила 200 грн, а за дитячу іграшку – 300.

Деруни за 300 – це реальність: українці обговорюють ціни в Буковелі фото 1

Стосовно вартості відпочинку посеред гір висловилися й інші користувачі.

Темою для суперечок стали деруни: більшість переконані, що 300 грн – занадто висока ціна. Приміром, у сусідньому від Буковеля селищі подібна страва коштує 175 грн, що майже вдвічі дешевше, а у столиці можна поласувати дерунами за цінами у межах 200 грн.

Деруни за 300 – це реальність: українці обговорюють ціни в Буковелі фото 2
Деруни за 300 – це реальність: українці обговорюють ціни в Буковелі фото 3
Деруни за 300 – це реальність: українці обговорюють ціни в Буковелі фото 4
Деруни за 300 – це реальність: українці обговорюють ціни в Буковелі фото 5

Дехто погоджується, що попри престижність у Буковелі можна знайти й лояльні ціни, проте є й дешевші курорти. 

Деруни за 300 – це реальність: українці обговорюють ціни в Буковелі фото 6

Для багатьох українців курорт все ж є задорогим.

Деруни за 300 – це реальність: українці обговорюють ціни в Буковелі фото 7
Деруни за 300 – це реальність: українці обговорюють ціни в Буковелі фото 8

До слова, Коломойський планує звести в Карпатах ще два мегакурорти.

Раніше повідомлялося, що відпочивальник та бойовий медик ЗСУ, який приїхав до Буковелю на посттравматичну психологічну реабілітацію, не змогли знайти спільну мову. Відповідні відео були опубліковані у соцмережі. Медик відверто розповів, що певні індивіди, мають нахабство обзивати ЗСУ «худобою» та «чмом». На одному з відео, хамовитий чоловік називає медика «лошарою» тримаючи у  руках бокал пива. 

Згодом стали відомі подробиці про чоловіка, який образив військового медика. Чи не відразу сплили і пікантні подробиці біографії Олександра Фатули, який, як виявилось, був двічі засуджений, проте зміг, за дивним збігом обставин, вийти сухим із води і не отримати покарання. Наразі чоловік із родиною проживає в Черкасах та Києві.

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Теги: відпочинок ціни соціальні мережі Буковель

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