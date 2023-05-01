Деруни за 300 – це реальність: українці обговорюють ціни в Буковелі
У соцмережах дорікають: гірськолижний курорт – недешеве задоволення
Українці жваво обговорюють відпочинок у гірськолижному курорті Буковель, де нещодавно закінчився сезон. Деякі користувачі соцмереж зауважили, що не здивовані цінами в Карпатах, адже вони не суттєво відрізняються від львівських чи столичних. Одна з відпочивальниць написала пост, у якому розповіла про ціни на продукти, харчування в кафе, сувеніри та підйомники.
Жінка розповіла, що страва в ресторані їй обійшлася у приблизно 300 грн, а кава й морозиво – по 80 грн. За підйомник вона заплатила 200 грн, а за дитячу іграшку – 300.
Стосовно вартості відпочинку посеред гір висловилися й інші користувачі.
Темою для суперечок стали деруни: більшість переконані, що 300 грн – занадто висока ціна. Приміром, у сусідньому від Буковеля селищі подібна страва коштує 175 грн, що майже вдвічі дешевше, а у столиці можна поласувати дерунами за цінами у межах 200 грн.
Дехто погоджується, що попри престижність у Буковелі можна знайти й лояльні ціни, проте є й дешевші курорти.
Для багатьох українців курорт все ж є задорогим.
До слова, Коломойський планує звести в Карпатах ще два мегакурорти.
Раніше повідомлялося, що відпочивальник та бойовий медик ЗСУ, який приїхав до Буковелю на посттравматичну психологічну реабілітацію, не змогли знайти спільну мову. Відповідні відео були опубліковані у соцмережі. Медик відверто розповів, що певні індивіди, мають нахабство обзивати ЗСУ «худобою» та «чмом». На одному з відео, хамовитий чоловік називає медика «лошарою» тримаючи у руках бокал пива.
Згодом стали відомі подробиці про чоловіка, який образив військового медика. Чи не відразу сплили і пікантні подробиці біографії Олександра Фатули, який, як виявилось, був двічі засуджений, проте зміг, за дивним збігом обставин, вийти сухим із води і не отримати покарання. Наразі чоловік із родиною проживає в Черкасах та Києві.
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