На ринку в Таїланді стався вибух: є жертви
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Місце вибуху на ринку в Таїланді
Зловмисники заклали бомбу в мотоциклі біля ринку в Таїланді
На півдні Таїланду у провінції Яла на продуктовому ринку стався вибух.
У результаті загинули троє людей, 18 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника державної сили безпеки.
Bomb in market in Thailand's south kills three, wounds 18: security official https://t.co/l5aymtWpME pic.twitter.com/AviRvMLfC5— Reuters Top News (@Reuters) 22 січня 2018 р.
Зловмисники заклали бомбу в мотоциклі, який припаркували поруч із ринком.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.
Як повідомлялося, 14 січня поблизу острова Пхіпхі в Таїланді внаслідок вибуху на моторному човні постраждали щонайменше 16 осіб.