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    На ринку в Таїланді стався вибух: є жертви

    Зловмисники заклали бомбу в мотоциклі біля ринку в Таїланді
    На півдні Таїланду у провінції Яла на продуктовому ринку стався вибух. У результаті загинули троє людей, 18 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника державної сили безпеки. Bomb in market in Thailand's south kills three, wounds 18: security official https://t.co/l5aymtWpME
    • Сьогодні, 09:41
    • Розсилка
    Місце вибуху на ринку в Таїланді
    Місце вибуху на ринку в Таїланді

    Зловмисники заклали бомбу в мотоциклі біля ринку в Таїланді

    На півдні Таїланду у провінції Яла на продуктовому ринку стався вибух.

    У результаті загинули троє людей, 18 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника державної сили безпеки.

    Зловмисники заклали бомбу в мотоциклі, який припаркували поруч із ринком.

    Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.

    Як повідомлялося, 14 січня поблизу острова Пхіпхі в Таїланді внаслідок вибуху на моторному човні постраждали щонайменше 16 осіб.

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