На ринку в Таїланді стався вибух: є жертви

Зловмисники заклали бомбу в мотоциклі біля ринку в Таїланді

На півдні Таїланду у провінції Яла на продуктовому ринку стався вибух. У результаті загинули троє людей, 18 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника державної сили безпеки. Bomb in market in Thailand's south kills three, wounds 18: security official https://t.co/l5aymtWpME