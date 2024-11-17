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Пентагон оприлюднив звіт про сотні нових спостережень НЛО та без доказів позаземного життя

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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Пентагон оприлюднив звіт про сотні нових спостережень НЛО та без доказів позаземного життя
Огляд включає сотні випадків помилково ідентифікованих повітряних куль, птахів і супутників, а також деякі випадки, які не піддаються легкому поясненню
фото з відкритих джерел

Немає жодних припущень про позаземне походження, але це не вирішить жодних дебатів щодо існування інопланетного життя

Останній звіт Пентагону про НЛО виявив сотні нових спостережень непізнаних і непояснених повітряних явищ, але жодних ознак позаземного походження. Про це повідомляє видання «The Guardian».

Огляд включає сотні випадків помилково ідентифікованих повітряних куль, птахів і супутників, а також деякі випадки, які не піддаються легкому поясненню, як-от близьке зіткнення комерційного авіалайнера з таємничим об’єктом біля узбережжя Нью-Йорка.

Хоча він навряд чи зможе вирішити будь-які дебати щодо існування інопланетного життя, звіт відображає підвищений суспільний інтерес до цієї теми та зусилля уряду дати деякі відповіді. Його публікація відбулася наступного дня після того, як законодавці Палати представників закликали до більшої прозорості уряду під час слухань щодо невстановлених аномальних явищ, або UAP – як уряд віддає перевагу терміну для НЛО.

Федеральні зусилля з вивчення та виявлення UAP зосереджені на потенційних загрозах національній безпеці чи безпеці повітряного транспорту, а не на їх науково-фантастичних аспектах. Представники офісу Пентагону, створеного у 2022 році для відстеження UAP, відомого як All-Domain Anomaly Resolution Office або AARO, заявили, що немає жодних ознак того, що будь-який із випадків, які вони розглядали, має неземне походження.

«Важливо підкреслити, що на сьогоднішній день AARO не виявила жодних доказів інопланетних істот, діяльності або технологій», – пишуть автори звіту.

Огляд Пентагону охопив 757 випадків з усього світу, про які було повідомлено владі США з 1 травня 2023 року по 1 червня 2024 року. Загальна кількість включає 272 інциденти, які сталися до цього періоду, але про які раніше не повідомлялося.

Переважна більшість зареєстрованих інцидентів сталася в повітряному просторі, але 49 відбулися на висоті, яка, за оцінками, становить щонайменше 62 милі, що вважається космосом. Жодного не сталося під водою. Серед свідків, які повідомляли, були комерційні та військові пілоти, а також наземні спостерігачі.

Майже 300 інцидентам слідчі знайшли пояснення. У багатьох із них невідомі об’єкти виявилися повітряними кулями, птахами, літаками, дронами чи супутниками. Згідно зі звітом, супутникова система Ілона Маска Starlink є одним із все більш поширених джерел, оскільки люди приймають ланцюжки супутників за НЛО.

Сотні інших випадків залишаються нез'ясованими, хоча автори звіту наголошують, що часто тому, що недостатньо інформації, щоб зробити тверді висновки.

У жодному з інцидентів не було повідомлено про травми чи аварії, хоча екіпаж комерційного польоту повідомив про один випадковий удар із «циліндричним об’єктом» під час польоту над Атлантичним океаном біля узбережжя Нью-Йорка. Розслідування цього інциденту триває.

У трьох інших випадках екіпажі військових повідомили, що за ними стежили невідомі літаки, хоча слідчі не змогли знайти жодних доказів зв’язку цієї діяльності з іноземною державою.

Під час слухань щодо UAP у середу законодавці заслухали свідчення кількох експертів, які досліджували це явище, у тому числі двох колишніх військових офіцерів.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони США запустило вебсайт, призначений для загальнодоступної інформації про НЛО. Зокрема, тут публікують розсекречені фото та відео аномальних явищ.

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Теги: НЛО Пентагон

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