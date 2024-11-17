Російські дрони і ракети порушили повітряний простір Молдови

Безпілотник пролетів низько над селом

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой повідомив про порушення повітряного простору Молдови російськими ракетами і дронами у неділю вранці. У соцмережі Х він опублікував відео, на якому чути, як пролітають ракети.

«Ми рішуче засуджуємо порушення повітряного простору Молдови російськими ракетами і дронами, націленими на критичну інфраструктуру України. Вибухи поруч із нашим кордоном і дрони, що низько пролітають над нашими селами, свідчать про ризики для наших громадян, спричинені жорстокою війною Росії», – написав Попшой.

We strongly condemn the violation of Moldova’s airspace by Russia’s missiles and drones targeting Ukraine’s critical infrastructure today. Explosions near our border and sightings of low-flying drones over villages underscore the risks to our people from Russia’s brutal war. pic.twitter.com/WFa4OX46cr — Mihai Popșoi (@MihaiPopsoi) November 17, 2024

Раніше оприлюднене міністром відео опублікувало видання NordNews, уточнивши, що його відправив місцевий житель села Русени Єдинецького району. Відправник стверджує, що ракети пролетіли на низькій висоті, і камери відеоспостереження зафіксували їхній звук.

Також урядовий Telegram-канал Prima Sursă повідомив, що кілька російських безпілотників могли порушити повітряний простір Молдови, але радари їх не виявили, оскільки вони летіли на низькій висоті. У заяві також йшлося про те, що в Ларзі Бричанського району «помітили ракету на українській стороні».

Нагадаємо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни.