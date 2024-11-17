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Російські дрони і ракети порушили повітряний простір Молдови

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Російські дрони і ракети порушили повітряний простір Молдови
Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой опублікував відео з російськими дронами
фото з відкритих джерел

Безпілотник пролетів низько над селом

 

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой повідомив про порушення повітряного простору Молдови російськими ракетами і дронами у неділю вранці. У соцмережі Х він опублікував відео, на якому чути, як пролітають ракети.

«Ми рішуче засуджуємо порушення повітряного простору Молдови російськими ракетами і дронами, націленими на критичну інфраструктуру України. Вибухи поруч із нашим кордоном і дрони, що низько пролітають над нашими селами, свідчать про ризики для наших громадян, спричинені жорстокою війною Росії», – написав Попшой.

Раніше оприлюднене міністром відео опублікувало видання NordNews, уточнивши, що його відправив місцевий житель села Русени Єдинецького району. Відправник стверджує, що ракети пролетіли на низькій висоті, і камери відеоспостереження зафіксували їхній звук.

Також урядовий Telegram-канал Prima Sursă повідомив, що кілька російських безпілотників могли порушити повітряний простір Молдови, але радари їх не виявили, оскільки вони летіли на низькій висоті. У заяві також йшлося про те, що в Ларзі Бричанського району «помітили ракету на українській стороні».

Нагадаємо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни.

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Теги: росія міністр радари Telegram Герман Галущенко відео соцмережі

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