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У Китаї випускник коледжу влаштував різанину у гуртожитку, бо «провалив іспит»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Китаї випускник коледжу влаштував різанину у гуртожитку, бо «провалив іспит»
За інформацією правоохоронців, підозрюваний був випускником коледжу
фото: Social Media/Reuters

Поліція: Підозрюваний зізнався у скоєному «без вагань»

У китайському місті Їсін, що в окрузі Усі, студент напав з ножем на мешканців гуртожитку, внаслідок чого вісім осіб загинули і ще 17 зазнали поранень. Про це повідомляють CNN та ВВС.

«У Професійному інституті мистецтв і технологій Wuxi Yixing у місті Їсін стався інцидент із застосуванням ножа, що призвів до жертв. Вісім людей загинули і 17 зазнали поранень. Підозрюваного затримали на місці», – заявили у поліції. Там додали, що студент зізнався у скоєному «без вагань».

За інформацією правоохоронців, підозрюваний був випускником коледжу. Про свої мотиви він сказав, що «провалив іспит, не отримав диплом про закінчення навчання і був незадоволений оплатою за стажування».

Поліція розслідує інцидент.

Нагадаємо, у місті Чжухай на півдні Китаю загинули 35 людей після того, як позашляховик вʼїхав у натовп на території відкритого спортивного центру. Ще понад 40 людей поранені. 

Водія позашляховика, 62-річного чоловіка, затримала поліція, коли він намагався втекти з місця події. За іншими даними, він намагався вкоротити собі віку після ДТП. 

У соціальних мережах точаться дискусії про соціальний феномен «помсти суспільству», коли особи діють на основі особистих образ, нападаючи на незнайомців.

Нещодавно, у німецькому місті Зіген 32-річна жінка накинулася з ножем на пасажирів автобуса. Поранення дістали п'ятеро людей. 

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Теги: Китай іспит поранення феномен жінка поліція навчання

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