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Борець із Мелітополя став першим українцем, який потрапив до вищого дивізіону сумо Японії

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Борець із Мелітополя став першим українцем, який потрапив до вищого дивізіону сумо Японії
Українець вперше став учасником ліги сумо
фото з відкритих джерел

Борець сумо Сергій Соколовський виступає під псевдонімом Шиші

Сергій Соколовський із Мелітополя, відомий у світі сумо під іменем Шиші Масару, став першим українцем, який увійшов до найвищого дивізіону японського сумо. Цю новину повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

Про 27-річного спортсмена написав японський тижневик Asahi Shimbun:

«Сергій Соколовський, уродженець Мелітополя, що на півдні України, з дитинства займався боротьбою, а в 15 років перейшов до сумо.

Його дебют у Японії відбувся на весняному турнірі 2020 року.

Через два роки розпочалося вторгнення Росії в Україну, і Мелітополь опинився під окупацією.

Під час запеклих боїв у місті Шиші не мав змоги повернутися додому і підтримував зв’язок із матір’ю через нічні відеодзвінки».

«Я надзвичайно радий, що зможу зателефонувати мамі», – цитує борця видання.

Хоча Шиші має вражаючі параметри – зріст 193 сантиметри і вагу 171 кілограм, його шлях до дивізіону макууті був поступовим.

Щоб досягти цього престижного статусу, знадобилося чотири з половиною роки.

«Це зайняло більше часу, ніж очікувалося, враховуючи його талант», – зазначив тренер Ікадзуті.

Сьогодні Шиші проводить чимало вільного часу в будинку тренера, допомагаючи з паперовою роботою та граючи з дітьми Ікадзуті, яких він лагідно називає «братом» і «сестрою».

Нагадаємо, спортсменка з РФ взяла участь в заході організації, яка займається викраденням українських дітей.

Раніше понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

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Теги: посол тренер Мелітополь сумо спорт

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