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У німецькому місті евакуйовано 14 тис. людей. Рятувальники шукають бомби часів Другої світової

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У німецькому місті евакуйовано 14 тис. людей. Рятувальники шукають бомби часів Другої світової
Заздалегідь невідомо, скільки часу триватимуть роботи зі знешкодження або підриву. Заходи можуть тривати до ночі
фото: Nord-West-Media TV

Для постраждалих громадян у школі створено евакуаційний пункт

У зв'язку з пошуком та знешкодженням можливих нерозірваних бомб часів Другої світової війни близько 14 тис. людей в Оснабрюку повинні покинути свої будинки в неділю. Про це повідомляє Spiegel.

У зоні евакуації також знаходяться дві лікарні та кілька будинків для літніх людей. За даними влади міста Оснабрюк, загалом постраждали 8 650 домогосподарств і близько 300 бізнес-адрес. На тих, хто не виконає виселення, чекає штраф у розмірі до 5 тис. євро.

Наразі поліція контролює район евакуації. «На жаль, не всі громадяни розсудливі і поводяться розсудливо», – зазначили в поліції. Екстреним службам вже довелося відкривати двері силою.

На час проведення робіт з обстеження і знешкодження головний залізничний вокзал також буде закритий.

Наразі поліція контролює район евакуації. Екстреним службам вже довелося відкривати двері силою
Наразі поліція контролює район евакуації. Екстреним службам вже довелося відкривати двері силою
фото: ndr.de

Підозрілі об'єкти були виявлені під час обстеження території колишньої вантажної станції на околиці центру міста. На цьому місці планують побудувати новий район.

Заздалегідь невідомо, скільки часу триватимуть роботи зі знешкодження або підриву. Заходи можуть тривати до ночі. Для постраждалих громадян у школі створено евакуаційний пункт.

Нагадаємо, біля Києва чоловік знайшов артилерійський снаряд часів Другої світової війни калібру 76 мм. Інших небезпечних предметів поруч не знайшли, і обійшлося без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що у Подільському районі столиці чоловік виявив артилерійський снаряд. На лінію 112 звернувся місцевий житель, який повідомив, що виявив артилерійський снаряд. Правоохоронці оперативно прибули на місце знахідки, обмежили до нього доступ та викликали слідчих та вибухотехніків.

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Теги: бомбардування Друга світова війна Німеччина вокзал бізнес

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У німецькому місті евакуйовано 14 тис. людей. Рятувальники шукають бомби часів Другої світової
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