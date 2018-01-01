  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    На Шрі-Ланці вперше за понад 60 років дозволили продавати алкоголь жінкам

    Також жінкам дозволять працювати у місцях, де продають алкогольні напої
    Влада Шрі-Ланки скасувала заборону на продаж алкоголю жінкам. Цей закон, який діяв у країні понад 60 років, визнали дискримінаційним. Про це повідомляє ВВС. Крім того жінкам дозволять і працювати у місцях, де продають алкогольні напої. Для цього тепер не потрібно буде отримувати попереднє схвалення влади. За словами міністра фінансів
    • Сьогодні, 22:08
    • Розсилка
    Фото ілюстративне
    Фото ілюстративне

    Також жінкам дозволять працювати у місцях, де продають алкогольні напої

    Влада Шрі-Ланки скасувала заборону на продаж алкоголю жінкам. Цей закон, який діяв у країні понад 60 років, визнали дискримінаційним.

    Про це повідомляє ВВС.

    Крім того жінкам дозволять і працювати у місцях, де продають алкогольні напої. Для цього тепер не потрібно буде отримувати попереднє схвалення влади.

    За словами міністра фінансів Шрі-Ланки Мангали Самаравера, подібні закони перешкоджають розвитку країни, і їх скасування є однією з ключових завдань влади.

    Противники такого рішення з боку влади країни побоюються, що дозвіл на продаж жінкам алкоголю може призвести до зростання людей, що вживають спиртне.

    Зазначається, що на Шрі-Ланці більшість жінок традиційно вважають за краще не вживати алкоголь, вважаючи, що це суперечить культурі країни.

    Нагадаємо, у Литві вступила в дію заборона на алкоголь для тих, кому немає 20 років.

    Джерело: Громадське

    Читайте також
    алкоголь закон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ