На Шрі-Ланці вперше за понад 60 років дозволили продавати алкоголь жінкам

Також жінкам дозволять працювати у місцях, де продають алкогольні напої

Влада Шрі-Ланки скасувала заборону на продаж алкоголю жінкам. Цей закон, який діяв у країні понад 60 років, визнали дискримінаційним. Про це повідомляє ВВС. Крім того жінкам дозволять і працювати у місцях, де продають алкогольні напої. Для цього тепер не потрібно буде отримувати попереднє схвалення влади. За словами міністра фінансів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ілюстративне

Також жінкам дозволять працювати у місцях, де продають алкогольні напої

Влада Шрі-Ланки скасувала заборону на продаж алкоголю жінкам. Цей закон, який діяв у країні понад 60 років, визнали дискримінаційним.

Про це повідомляє ВВС.

Крім того жінкам дозволять і працювати у місцях, де продають алкогольні напої. Для цього тепер не потрібно буде отримувати попереднє схвалення влади.

За словами міністра фінансів Шрі-Ланки Мангали Самаравера, подібні закони перешкоджають розвитку країни, і їх скасування є однією з ключових завдань влади.

Противники такого рішення з боку влади країни побоюються, що дозвіл на продаж жінкам алкоголю може призвести до зростання людей, що вживають спиртне.

Зазначається, що на Шрі-Ланці більшість жінок традиційно вважають за краще не вживати алкоголь, вважаючи, що це суперечить культурі країни.

Нагадаємо, у Литві вступила в дію заборона на алкоголь для тих, кому немає 20 років.

Джерело: Громадське