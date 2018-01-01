На Шрі-Ланці вперше за понад 60 років дозволили продавати алкоголь жінкам
- Сьогодні, 22:08
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Також жінкам дозволять працювати у місцях, де продають алкогольні напої
Влада Шрі-Ланки скасувала заборону на продаж алкоголю жінкам. Цей закон, який діяв у країні понад 60 років, визнали дискримінаційним.
Про це повідомляє ВВС.
Крім того жінкам дозволять і працювати у місцях, де продають алкогольні напої. Для цього тепер не потрібно буде отримувати попереднє схвалення влади.
За словами міністра фінансів Шрі-Ланки Мангали Самаравера, подібні закони перешкоджають розвитку країни, і їх скасування є однією з ключових завдань влади.
Противники такого рішення з боку влади країни побоюються, що дозвіл на продаж жінкам алкоголю може призвести до зростання людей, що вживають спиртне.
Зазначається, що на Шрі-Ланці більшість жінок традиційно вважають за краще не вживати алкоголь, вважаючи, що це суперечить культурі країни.
Нагадаємо, у Литві вступила в дію заборона на алкоголь для тих, кому немає 20 років.
Джерело: Громадське