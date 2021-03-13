На «сватання» до скандальної речниці МЗС Захарової викликали поліцію (фото)

Болгарський пропагандист Анзов в кавказькому національному одязі та з іграшковою зброєю

Правоохоронці країни-агресорки розцінили події біля Міністерства закордонних справ як провокацію, в якій брала участь українка

Під будівлею МЗС Росії затримали болгарського пропагандиста в кавказькому національному одязі та з іграшковою зброєю. Про це повідомляє ТАСС.

«Біля будівлі МЗС затримані 40-річний уродженець Болгарії Борис Анзов, 26-річний уродженець Грузії, 44-річна уродженка України та 20-річна мешканка Підмосков’я, які влаштували виставу з ансамблем в національному кавказькому одязі й папахах, з іграшковими автоматами, пістолетом-запальничкою, сувенірними шаблями та батогом. Один з чоловіків був на коні», – стверджує джерело агентства в правоохоронних органах.

Після затримання болгарин заявив, що хотів зробити пропозицію офіційному представнику МЗС Марії Захаровій, яку він зустрічав на її брифінгах для журналістів. У Instagram Анзов пояснив свій виступ інакше: за його словами, таким чином він хотів привітати Захарову з Міжнародним жіночим днем.

Поліціянти вилучили у виступаючих перед МЗС іграшкові автомати, шаблі та іншу зброю. Тепер болгарському пропагандисту загрожує адміністративний штраф 500 рублів за дрібне хуліганство.

Нагадаємо, що болгарського пропагандиста Бориса Анзова, занесено до бази «Миротворця» за свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим, а також за участь в пропагандистських заходах Росії проти України та участь в спробах легалізації анексії АР Крим.