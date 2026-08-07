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Росія знайшла новий спосіб заманювати чоловіків на війну

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія знайшла новий спосіб заманювати чоловіків на війну
Росія почала використовувати повістки для прихованого набору контрактників
фото: depositphotos.com

Військкомати почали масово розсилати повістки нібито для уточнення даних, а за неявку росіянам загрожують обмеження

Російські військкомати почали використовувати повістки «для уточнення даних» як інструмент для поповнення армії контрактниками. Після прибуття чоловіків до військкомату їх схиляють до підписання контракту, а ігнорування виклику загрожує низкою обмежень. Про це повідомляє «Главком» з посилання на росЗМІ.

За наявною інформацією, одним із перших регіонів, де така практика набула масового характеру, стала Башкирія. Військовозобов'язаним надсилають повістки без вимоги про відправлення на військову службу – формально їх викликають лише для уточнення персональних даних.

Однак після прибуття до військкомату чоловіків направляють на розмову зі співробітниками пунктів відбору, де їм пропонують підписати контракт із російським Міноборони.

Водночас проігнорувати таку повістку без наслідків стає складніше. Після її появи в електронному реєстрі щодо військовозобов'язаного можуть запровадити низку обмежень. Зокрема, йдеться про заборону виїзду з Росії, обмеження операцій з автомобілем та призупинення дії водійського посвідчення.

Обмеження можуть зняти після того, як чоловік з'явиться до військкомату. Таким чином російська система фактично створює додатковий тиск на військовозобов'язаних, для яких можливість користуватися автомобілем або виїжджати за межі країни має критичне значення.

При цьому безпосередньої вимоги підписати контракт у самій повістці немає. Офіційною причиною виклику залишається уточнення відомостей про адресу проживання, сімейний стан, місце роботи та стан здоров'я. Уже після явки чоловікові пропонують контрактну службу.

За наявними даними, військкомати розраховують, що адміністративні обмеження виявляться ефективнішим способом залучення людей до армії, ніж звичайна агітація та фінансові стимули.

Нагадаємо, Росія продовжує шукати способи поповнення своїх військ на тлі значних втрат у війні проти України. Окрім залучення контрактників, російська сторона намагається використовувати у бойових підрозділах навіть українських військовополонених. Зокрема, російський «Добровольчий корпус» заявив про формування так званої «української добровольчої бригади спецпризначення», до якої, за твердженнями російської сторони, увійшли українські полонені та колишні військовослужбовці ЗСУ. ISW наголошував, що використання військовополонених у бойових діях є воєнним злочином.

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Теги: повістка мобілізація війна окупанти росія

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