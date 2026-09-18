Чиновники Кремля готуються до оголошення мобілізації та вивозять рідних – Bloomberg

Цього разу російська влада може навіть не оголошувати мобілізацію офіційно

Працівники російських військкоматів також намагаються відкривати рахунки в іноземних банках та переводити туди активи

Російські чиновники та працівники центрів набору до армії побоюються нової мобілізації після виборів до Держдуми. Частина з них уже шукає можливості перевести активи за кордон і радить близьким залишити Росію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Bloomberg, яке ознайомилося з відповідними документами.

За даними агентства, протягом останніх місяців російські чиновники намагаються відкривати рахунки в іноземних банках та переводити туди активи. Водночас вони переконують друзів і родичів виїхати з країни.

Подібні дії, за інформацією видання, здійснюють і працівники російських військкоматів. Вони також побоюються можливого призову та радять своїм близьким залишити Росію.

Розмови про нову масштабну мобілізацію посилилися напередодні завершення парламентських виборів у Росії. Водночас остаточного рішення про її проведення, за словами європейських посадовців, Кремль поки не ухвалив.

Журналісти зазначають, що цього разу російська влада може навіть не оголошувати мобілізацію офіційно. У Росії вже працює цифрова система військового обліку, яка дає змогу надсилати електронні повістки та автоматично обмежувати виїзд призовників за кордон.

За даними агентства, представник європейських служб безпеки заявив, що Росія може готуватися до призову ще 300 тис. чоловіків до кінця року. Водночас російський диктатор Володимир Путін заперечує наміри проводити нову мобілізацію. Нагадаємо, мобілізацію в Росії оголосили у вересні 2022 року. Тоді влада заявляла про призов 300 тис. резервістів.

Варто зазначити, що Росія планує суттєво збільшити поповнення особового складу своєї армії. Про це попередив командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді.