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    На заводі у Південній Кореї стався вибух, є жертви й постраждалі

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    Жертвами вибуху стали щонайменше четверо осіб - На заводі у Південній Кореї стався вибух, є жертви й постраждалі
    Жертвами вибуху стали щонайменше четверо осіб
    фото: yna.co.kr

    Пожежники вважають, що вибух стався під час тестування системи теплообміну заводу

    Внаслідок вибуху на нафтохімічному заводі 11 лютого у південнокорейському місті Йосу, що на півдні країни, загинуло четверо людей. Про це повідомляє Yonhap.

    Зазначається, що ще четверо працівників постраждали, їх госпіталізували.

    Сам вибух стався о 9:26 за місцевим часом на заводі Yeochun NCC Co., який розташований за близько 320 кілометрів від столиці Сеула.

    Пожежники вважають, що вибух стався під час тестування системи теплообміну заводу. Нині правоохоронці встановлюють точну причину вибуху.

    До слова, нещодавно біля берегів Нігерії вибухнуло судно з нафтою (відео).

    Теги: вибух Південна Корея завод
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    На заводі у Південній Кореї стався вибух, є жертви й постраждалі