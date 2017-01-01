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    Національний архів Британії заявив про зникнення тисяч урядових документів

    Зниклі файли стосуються суперечливих моментів британської історії
    З Національного архіву Британії зникло більше тисячі документів про найбільш суперечливі моменти історії ХХ століття. Про це повідомляє The Guardian.  Серед зниклих файлів є документи, що стосуються війни за Фолклендські острови, проблем навколо Північної Ірландії, а також лист російського революціонера Зінов’єва. 
    • Сьогодні, 16:30
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    <p>Кенійці, затримані під час повстання Мау Мау в 1950-х роках&nbsp;</p> <p></p>

    Кенійці, затримані під час повстання Мау Мау в 1950-х роках 

    Зниклі файли стосуються суперечливих моментів британської історії

    З Національного архіву Британії зникло більше тисячі документів про найбільш суперечливі моменти історії ХХ століття. Про це повідомляє The Guardian. 

    Серед зниклих файлів є документи, що стосуються війни за Фолклендські острови, проблем навколо Північної Ірландії, а також лист російського революціонера Зінов’єва. 

    «Тисячі урядових документів, що деталізують деякі найбільш суперечливі епізоди в британській історії 20 століття, зникли після того, як державні службовці вилучили їх з Національного архіву країни»

    Ще ряд документів стосуються британської колоніальної адміністрації у Палестині, тестування вакцини від поліомієліту та територіальних спорів з Аргентиною.

    Також зникли документи про діяльність комуністичної партії Британії за часів «холодної війни», файли про оборонні угоди між Британією і Малайзією у кінці 50-х років минулого століття, перед тим як обидві країни вступили у війну з Індонезією і багато інших документів.

    Міністерство закордонних справ пізніше повідомило, що документи ніде не знайшли. Чому документи були вилучені і чому немає їх копій, у відомстві не пояснили. 

    історія Велика Британія
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