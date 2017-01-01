Національний архів Британії заявив про зникнення тисяч урядових документів

Зниклі файли стосуються суперечливих моментів британської історії

З Національного архіву Британії зникло більше тисячі документів про найбільш суперечливі моменти історії ХХ століття. Про це повідомляє The Guardian. Серед зниклих файлів є документи, що стосуються війни за Фолклендські острови, проблем навколо Північної Ірландії, а також лист російського революціонера Зінов’єва.



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Кенійці, затримані під час повстання Мау Мау в 1950-х роках

Зниклі файли стосуються суперечливих моментів британської історії

З Національного архіву Британії зникло більше тисячі документів про найбільш суперечливі моменти історії ХХ століття. Про це повідомляє The Guardian.

Серед зниклих файлів є документи, що стосуються війни за Фолклендські острови, проблем навколо Північної Ірландії, а також лист російського революціонера Зінов’єва.

«Тисячі урядових документів, що деталізують деякі найбільш суперечливі епізоди в британській історії 20 століття, зникли після того, як державні службовці вилучили їх з Національного архіву країни»

Ще ряд документів стосуються британської колоніальної адміністрації у Палестині, тестування вакцини від поліомієліту та територіальних спорів з Аргентиною.

Також зникли документи про діяльність комуністичної партії Британії за часів «холодної війни», файли про оборонні угоди між Британією і Малайзією у кінці 50-х років минулого століття, перед тим як обидві країни вступили у війну з Індонезією і багато інших документів.

Міністерство закордонних справ пізніше повідомило, що документи ніде не знайшли. Чому документи були вилучені і чому немає їх копій, у відомстві не пояснили.