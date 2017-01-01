Національний архів Британії заявив про зникнення тисяч урядових документів
- Сьогодні, 16:30
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Кенійці, затримані під час повстання Мау Мау в 1950-х роках
Зниклі файли стосуються суперечливих моментів британської історії
З Національного архіву Британії зникло більше тисячі документів про найбільш суперечливі моменти історії ХХ століття. Про це повідомляє The Guardian.
Серед зниклих файлів є документи, що стосуються війни за Фолклендські острови, проблем навколо Північної Ірландії, а також лист російського революціонера Зінов’єва.
«Тисячі урядових документів, що деталізують деякі найбільш суперечливі епізоди в британській історії 20 століття, зникли після того, як державні службовці вилучили їх з Національного архіву країни»
Ще ряд документів стосуються британської колоніальної адміністрації у Палестині, тестування вакцини від поліомієліту та територіальних спорів з Аргентиною.
Також зникли документи про діяльність комуністичної партії Британії за часів «холодної війни», файли про оборонні угоди між Британією і Малайзією у кінці 50-х років минулого століття, перед тим як обидві країни вступили у війну з Індонезією і багато інших документів.
Міністерство закордонних справ пізніше повідомило, що документи ніде не знайшли. Чому документи були вилучені і чому немає їх копій, у відомстві не пояснили.