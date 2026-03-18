РФ почала блокувати Telegram раніше, ніж планувала – розвідка

У Росії почалися технічні проблеми з Telegram через просування підконтрольного ФСБ месенджера Max

У РФ почалося дострокове блокування Telegram. Попри офіційні анонси про повне обмеження доступу з 1 квітня, російські користувачі вже зіткнулися з масовими збоями. Технічні проблеми з роботою месенджера зафіксовані у найбільших містах-мільйонниках країни-агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на службу зовнішньої розвідки України.

Як зазначили в українській зовнішній розвідці, російська влада продовжує нав’язувати користувачам так званий національний месенджер Max. Водночас самі ж чиновники та топменеджери держкомпаній намагаються уникати його використання на особистих пристроях через недовіру та страх тотального контролю.

«Представники російських еліт масово купують окремі смартфони та реєструють нові SIM-карти виключно для роботи з Max, щоб не «світити» свої основні телефони», – йдеться в повідомленні розвідки.

У розвідці зазначають, що у неформальних розмовах вони прямо визнають: встановлення цього застосунку фактично означає передання пристрою під контроль ФСБ.

Також повідомляється, що для чиновників у Чечні планують придбати спеціальні SIM-карти з необмеженим доступом до заблокованих ресурсів. Це свідчать дані порталу держзакупівель, повідомляють у розвідці.

«Влада і наближені до неї структури або отримують привілейований доступ до заборонених сервісів, або вигадують обхідні схеми, щоб уникнути власного ж тотального нагляду. Це вкотре підкреслює подвійні стандарти російської системи, де контроль й обмеження застосовуються вибірково, передусім проти населення», – резюмують у службі зовнішньої розвідки.

«Главком» писав, що Росія оштрафувала Telegram на понад $400 тис. Російський суд визнав месенджер винним одразу за п'ятьма епізодами адміністративного правопорушення за статтею про «невидалення забороненої інформації». Йдеться про публікації, які російська влада вважає такими, що містять заклики до екстремізму, незаконні матеріали або інформацію, що підлягає блокуванню на території РФ.

Нагадаємо, російська влада готується до повного блокування месенджера Telegram на території країни на початку квітня, залишивши його роботу лише для військових підрозділів.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація розслідує дії засновника Telegram Павла Дурова у межах кримінального провадження за звинуваченням у сприянні терористичній діяльності.