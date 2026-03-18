РФ почала блокувати Telegram раніше, ніж планувала – розвідка

Лариса Голуб
Чиновники РФ бояться власного месенджера і купують окремі телефони для Max
фото з відкритих джерел

У Росії почалися технічні проблеми з Telegram через просування підконтрольного ФСБ месенджера Max

У РФ почалося дострокове блокування Telegram. Попри офіційні анонси про повне обмеження доступу з 1 квітня, російські користувачі вже зіткнулися з масовими збоями. Технічні проблеми з роботою месенджера зафіксовані у найбільших містах-мільйонниках країни-агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на службу зовнішньої розвідки України.

Як зазначили в українській зовнішній розвідці, російська влада продовжує нав’язувати користувачам так званий національний месенджер Max. Водночас самі ж чиновники та топменеджери держкомпаній намагаються уникати його використання на особистих пристроях через недовіру та страх тотального контролю.

«Представники російських еліт масово купують окремі смартфони та реєструють нові SIM-карти виключно для роботи з Max, щоб не «світити» свої основні телефони», – йдеться в повідомленні розвідки.

У розвідці зазначають, що у неформальних розмовах вони прямо визнають: встановлення цього застосунку фактично означає передання пристрою під контроль ФСБ.

Також повідомляється, що для чиновників у Чечні планують придбати спеціальні SIM-карти з необмеженим доступом до заблокованих ресурсів. Це свідчать дані порталу держзакупівель, повідомляють у розвідці. 

«Влада і наближені до неї структури або отримують привілейований доступ до заборонених сервісів, або вигадують обхідні схеми, щоб уникнути власного ж тотального нагляду. Це вкотре підкреслює подвійні стандарти російської системи, де контроль й обмеження застосовуються вибірково, передусім проти населення», – резюмують у службі зовнішньої розвідки.

«Главком» писав, що Росія оштрафувала Telegram на понад $400 тис. Російський суд визнав месенджер винним одразу за п'ятьма епізодами адміністративного правопорушення за статтею про «невидалення забороненої інформації». Йдеться про публікації, які російська влада вважає такими, що містять заклики до екстремізму, незаконні матеріали або інформацію, що підлягає блокуванню на території РФ.

Нагадаємо, російська влада готується до повного блокування месенджера Telegram на території країни на початку квітня, залишивши його роботу лише для військових підрозділів.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація розслідує дії засновника Telegram Павла Дурова у межах кримінального провадження за звинуваченням у сприянні терористичній діяльності.

Читайте також

Росія бере участь у Венеційській бієнале
Скандал у Венеції: Брюссель висунув жорсткий ультиматум організаторам Бієнале
11 березня, 08:58
Фінська розвідка попередила про зростання російських розвідників та шпигунів після війни
Фінська розвідка пояснила, чого чекати від Росії після війни в Україні
10 березня, 17:46
Російський диктатор дозволив деяким злочинцям уникнути екстрадиції
Армія РФ як притулок для злочинців з усього світу: Путін підписав закон
9 березня, 09:10
Попов: Афроамериканці найбільше скаржаться, що їх ображають
Російський ексфутболіст назвав афроамериканців «головними расистами світу»
6 березня, 18:43
Литва заявила, що війна в Україні стримує військові плани РФ
Розвідка Литви пояснила, як війна в Україні виснажує ресурси РФ
6 березня, 13:25
Російська сторона наголошує на процедурних порушеннях під час ухвалення рішення про заморожування активів
РФ оскаржила в європейському суді рішення про безстрокове заморожування активів
3 березня, 14:51
Наслідки авіаударів армії Ізраїлю та США у Тегерані, Іран, 1 березня 2026 року
Як Україні не загубитися у близькосхідній завісі
1 березня, 19:35
НПЗ «Албашнефть» у Краснодарському краї
У Краснодарському краї РФ після атаки дронів сталася пожежа на міні-НПЗ
28 лютого, 02:56
Колумбійцю пообіцяли, що він доглядатиме за вантажівками. Але іноземець опинився в окопах
Хотів працювати в готелях, а опинився в окопах. ЗСУ взяли в полон колумбійця
21 лютого, 16:48

Зек, який втратив на війні з Україною ногу, розповів про своє найбільше здивування
Зек, який втратив на війні з Україною ногу, розповів про своє найбільше здивування
РФ почала блокувати Telegram раніше, ніж планувала – розвідка
РФ почала блокувати Telegram раніше, ніж планувала – розвідка
Польський суд дозволив екстрадицію археолога РФ до України: деталі
Польський суд дозволив екстрадицію археолога РФ до України: деталі
Розвідка уразила новітню РЛС росіян у Криму
Розвідка уразила новітню РЛС росіян у Криму
СБУ викрила спробу РФ посварити Україну та Угорщину
СБУ викрила спробу РФ посварити Україну та Угорщину
НАТО посилило ППО Туреччини додатковою системою Patriot: причина
НАТО посилило ППО Туреччини додатковою системою Patriot: причина

«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Сьогодні, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Сьогодні, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Сьогодні, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59
Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
