Найвища точка Кафедрального собору порятунку нації у Бухаресті розташована на висоті понад 125 метрів від землі

15 років будівництва та 270 млн євро Румунія витратила на новий собор

У Бухаресті відбулося урочисте освячення внутрішнього розпису Кафедрального Собору порятунку нації – найбільшого у світі православного храму. Церемонія зібрала тисячі прочан і високопоставлених гостей, пише «Главком» із посиланням на DW.

Собор, будівництво якого тривало 15 років, сягає висоти понад 125 метрів і здатний вмістити близько 5 тис. осіб. Загальна площа мозаїк та ікон, що прикрашають внутрішній простір храму, становить вражаючі 17 800 кв. м.

Собор Спасіння нації (People's Salvation Cathedral), також відомий як Національний собор, відкрився в Бухаресті

Церемонію освячення розпису спільно провели патріарх Константинопольський Варфоломій І та патріарх Румунської православної церкви Данило. У ній взяли участь 65 ієрархів, 70 священиків та 12 дияконів.

Серед високопоставлених гостей на богослужінні були присутні президент Румунії Нікушор Дан та прем'єр-міністр Іліє Боложан, а також президент Молдови Майя Санду.

Патріарх Румунської православної церкви Данило фото: Lucian Alecu/Imago

Румунська православна церква назвала цей храм символом національної ідентичності. Однак будівництво собору викликало критику через його вартість. За даними AP, на зведення храму було витрачено близько 270 мільйонів євро, більша частина яких надійшла з громадських фондів. Критики зазначають, що ці кошти могли б бути спрямовані на розвиток шкіл та системи охорони здоров'я в Румунії, яка має один із наймасштабніших дефіцитів бюджету в ЄС.

До слова, обсяг будівельних робіт у Європейському Союзі скоротився на 0,9%, а в Єврозоні – на 0,1% у серпні порівняно з попереднім місяцем, коли в ЄС було зафіксовано зростання на 0,9%, а в Єврозоні – на 0,5%. За даними, опублікованими Європейським статистичним бюро (Євростат), найзначніше зниження цього показника зафіксовано в Румунії.