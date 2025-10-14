Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Два румунські катери порушили кордон України (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Два румунські катери порушили кордон України (фото)
Порушників передано румунській стороні
фото: ДПСУ

На чотирьох громадян Румунії складено адмінпротоколи

На Дунаї два румунські катери порушили державний кордон України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

Прикордонники затримали порушників з різницею у кілька годин. Як з’ясувалося, обидва судна вийшли на риболовлю без карт та навігаційних приладів, тож випадково зайшли у внутрішні води України.

Два румунські катери порушили кордон України (фото) фото 1

Прикордонники зауважили, що на чотирьох громадян Румунії складено адмінпротоколи за незаконний перетин державного кордону. Порушників передано румунській стороні.

До слова, у горах Марамуреш біля вершини Піп Іван рятувальники допомогли 26-річному українцю, який провів там чотири доби без води та укриття. Через поганий стан здоров'я потерпілого було прийнято рішення про евакуацію українця за допомогою вертольота, адже рятувальні роботи на землі потребували б додаткової мобілізації ще восьми гірських рятувальників, а сама операція могла б тривати від 10 до 12 годин.

Теги: Румунія Держприкордонслужба Дунай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рибалка впіймав шипа, якого вважали зниклим у Дунаї
Сенсація на Дунаї: рибалка впіймав дуже рідкісного осетра
Вчора, 14:38
Під час бою українські військові застосовували ударні та FPV-дрони
Прикордонники зупинили масований штурм окупантів на Харківщині (відео)
7 жовтня, 15:28
Підрозділ, в якому служив Касьянов, було введено у штат одного з прикордонних загонів у квітні минулого року
Держприкордонслужба пояснила, чому розформовує підрозділ Касьянова
6 жовтня, 10:52
6 жовтня у Клуж-Напоці мав відбутись її концерт
Румунія відмовилась від концерту путіністки Анни Нетребко
2 жовтня, 23:51
Прикордонники попередили про збільшення пасажиропотоку на кордоні
Прикордонники попередили про збільшення пасажиропотоку на кордоні
25 вересня, 16:29
Усі локації навчань «Захід-2025» були розташовані вглиб білоруської території
РФ вивела війська з Білорусі після навчань «Захід-2025» – Держприкордонслужба
22 вересня, 11:31
Цю заяву Дан зробив на тлі обговорення ініціативи Польщі щодо створення безпольотної зони над Україною
Румунія озвучила свою позицію щодо створення безпольотної зони над Україною
16 вересня, 04:26
Румунія піднімала бойову авіацію через російський дрон
Дрони РФ залетіли до Румунії: Бухарест виступив із серйозною заявою
14 вересня, 19:33
Ліпавський: Росія «повинна заплатити конкретну ціну за свої провокації проти НАТО»
Чехія закликає посилити санкції проти РФ: заява МЗС
14 вересня, 14:57

Події в Україні

«Сталевий фронт» Ахметова передав морпіхам 39-ї бригади нову партію допомоги
«Сталевий фронт» Ахметова передав морпіхам 39-ї бригади нову партію допомоги
Окупанти вдарили по енергооб'єктах: де обмежено споживання електроенергії
Окупанти вдарили по енергооб'єктах: де обмежено споживання електроенергії
Два румунські катери порушили кордон України (фото)
Два румунські катери порушили кордон України (фото)
РФ атакувала гуманітарну місію на Херсонщині
РФ атакувала гуманітарну місію на Херсонщині
Нічна атака на Україну: Зеленський назвав головну ціль окупантів
Нічна атака на Україну: Зеленський назвав головну ціль окупантів
Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2025 року

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua