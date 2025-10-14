Два румунські катери порушили кордон України (фото)

На чотирьох громадян Румунії складено адмінпротоколи

На Дунаї два румунські катери порушили державний кордон України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

Прикордонники затримали порушників з різницею у кілька годин. Як з’ясувалося, обидва судна вийшли на риболовлю без карт та навігаційних приладів, тож випадково зайшли у внутрішні води України.

Прикордонники зауважили, що на чотирьох громадян Румунії складено адмінпротоколи за незаконний перетин державного кордону. Порушників передано румунській стороні.

