Румунія підіймала авіацію через масований обстріл України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Румунія підіймала авіацію через масований обстріл України
Близько першої ночі винищувачі F-16 вилетіли на патрулювання
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міноборони Румунії засудило чергову атаку Російської Федерації на Україну

Уночі 22 жовтня Румунія підіймала у небо винищувачі через масовану російську атаку по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Міноборони Румунії.

Близько першої ночі населення на півночі румунського повіту Тульча отримало сповіщення через атаку безпілотників Росії на українську портову інфраструктуру. Системи спостереження заздалегідь виявили групу повітряних цілей, що рухалися в напрямку Кілійського рукава та району дельти Дунаю.

Близько 00:50 ночі за місцевим часом два літаки F-16 з 86-ї авіабази Борча вилетіли для розслідування ситуації. Близько 02:35 ще два винищувачі Eurofighter Typhoon злетіли з 57-ї авіабази імені Михайла Когелнічану для виконання посилених місій з патрулювання румунського неба.

Командувач місії мав попередній дозвіл на ураження повітряних цілей, якби вони залетіли у повітряний простір і загрожували безпеці громадян Румунії. Повітряну тривогу було скасовано приблизно о 03:00, а літаки повернулися на свої авіабази близько четвертої ранку.

Міноборони Румунії засудило дії Російської Федерації та наголосило, що «вони становлять новий виклик регіональній безпеці та стабільності в Чорноморському регіоні». «Такі інциденти свідчать про неповагу Російської Федерації до міжнародного права та становлять загрозу не тільки безпеці румунських громадян, а й колективній безпеці НАТО», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, упродовж усієї ночі російські загарбники завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Наразі масована атака продовжується.

Наразі у більшості областей України запроваджені аварійні відключення. Вони будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Як відомо, у ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Київ балістикою та ударними дронами. Також уночі, з 01:30 до 01:47, ворог завдав ударів безпілотниками по Запоріжжю. За словами пресслужби ОВА, терористи били по критичній та цивільній інфраструктурі. Росіяни завдали дев'ять ударів «шахедами» по території обласного центру.

Крім того, ворог атакував об'єкти підприємств нафтогазової промисловості Полтавщини. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти у Миргородському районі.

До слова, окупанти атакували Одещину ударними дронами. За повідомленням місцевої влади, в Ізмаїлі пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру.

