Румунія відмовилась від концерту путіністки Анни Нетребко

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
6 жовтня у Клуж-Напоці мав відбутись її концерт
фото з відкритих джерел

Анна Нетребко підтримує російську агресію проти України

У Румунії скасували виступ російської оперної співачки Анни Нетребко, яка підтримує вторгнення Росії в Україну. Про це повідомило МЗС України, пише «Главком».

6 жовтня у Клуж-Напоці мав відбутись її концерт разом з Трансільванським філармонічним оркестром, а також присвоєння Анні Нетребко звання Почесного доктора Національної медичної академії імені Георге Діми.

«Щоби не допустити її виступ, Посольство України в Румунії комунікувало з ректором Національної музичної академії, румунськими повітовими та державними інституціями (зокрема з МЗС та Міністерство культури Румунії), а також залучало представників громадянського суспільства.

Скасувавши виступ Нетребко, румунська сторона проявила розуміння і солідарність з Україною в контексті протидії гібридному впливу Росії через так звані “культурно-мистецькі заходи», – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Нетребко?

Анна Нетребко, яка має звання народної артистки Росії, відкрито підтримує російського диктатора Володимира Путіна. У січні 2023 року її внесли до санкційного списку України. Після початку повномасштабного вторгнення Метрополітен-опера в Нью-Йорку скасувала її заплановані виступи. У липні 2022 року через проросійську позицію було також скасовано її сольний концерт у Німеччині.

Як писало видання Guardian, у 2014 році Анна Нетребко пожертвувала 1 млн рублів оперному театру в Донецьку, який на той час уже не був підконтрольним Україні через розпочате Росією вторгнення.

До слова, колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол у Великій Британії Валерій Залужний закликав скасувати виступ російської оперної співачки Анни Нетребко у Лондоні.

Нагадаємо також, що в Афінах, Греція, скасовано виступ російського піаніста Мацуєва, який мав відбутися 21 листопада.

Музикант відомий своїми дружніми стосунками з російським диктатором Володимиром Путіним і підтримкою політики Кремля, зокрема щодо України. З цієї причини йому було заборонено виступати на Заході з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

