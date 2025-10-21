Головна Світ Економіка
Обсяги будівництва у ЄС падають: яка країна стала антилідером

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Обсяги будівництва у ЄС падають: яка країна стала антилідером
Румуни не поспішають із будівництвом житла
Румунія лідирує зі спадом -26,2% за даними Євростату

Обсяг будівельних робіт у Європейському Союзі скоротився на 0,9%, а в Єврозоні – на 0,1% у серпні порівняно з попереднім місяцем, коли в ЄС було зафіксовано зростання на 0,9%, а в Єврозоні – на 0,5%. За даними, опублікованими Європейським статистичним бюро (Євростат), найзначніше зниження цього показника зафіксовано в Румунії. Подробиці наводить Profit.Ro, пише «Главком».

Серед держав-членів ЄС, щодо яких є дані, найбільше зростання в серпні порівняно з попереднім місяцем спостерігалося у Швеції (4,2%), Чехії (2,2%) та Болгарії (1,4%), а найбільш значне зниження – у Румунії (мінус 26,2%), Угорщині (мінус 11,4%) та Польщі (мінус 4%).

Дані Євростату показують, що у серпні порівняно з аналогічним періодом 2024 року обсяг будівельних робіт у Євросоюзі залишився стабільним, а в Єврозоні зріс на 0,1%.

Найбільше зростання обсягів будівельних робіт у серпні порівняно з аналогічним періодом 2024 року спостерігалося у Словенії (25,2%), Чехії (17%) та Словаччині (13,8%), тоді як найбільш значне зниження спостерігалося в Угорщині (мінус 13,6%), Нідерландах (мінус 6,2%) та Польщі (мінус 4,9%).

До слова, Румунія лідирує у рейтингу міграції серед країн Європейського союзу: 3,1 млн громадян Румунії, що становить 16,3% населення, влаштувалися в інших державах-членах ЄС, що еквівалентно спустошенню великих міст. Будинки румунів порожніють, а громадяни не поспішають приймати рішення про повернення.

Нагадаємо, колишній міський голова Житомира, а нині голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин висловив свою позицію щодо публікації «Главкома» про нове соціальне житло для переселенців. 

Теги: статистика Румунія житло будівництво

