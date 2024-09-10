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Нардеп-втікач Дмитрук загубив косметичку та хрест у Молдові (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нардеп-втікач Дмитрук загубив косметичку та хрест у Молдові (відео)
Дмитрук звернувся до спецслужб Молдови
фото: dilova.com.ua

Дмитрук заявив, що спецслужби у Молдові вилучили його молитвослов, книгу про релігію та косметичку

Народний депутат Артем Дмитрук, який незаконно виїхав з України, звернувся до спецслужб Молдови із вимогою повернути йому дерев'яний хрест та молитвослов. Відповідне відео він опублікував у Telegram.

Дмитрук розповів, що таксі, якими користувався у Молдові, обшукали місцеві спецслужби. В одній із тих авто був дерев'яний хрест нардепа.

«Після того, як я залишив Молдову, спецслужби Молдови та спецслужби України, зупиняли машини цих молдаван, перевертали їх, проводили обшуки, викликали на допити… В одній з машин був мій хрест дерев’яний, такий досить великий хрест, подарований мені моїми друзями з Грузії», – розповів нардеп.

Нардеп-втікач заявив, що спецслужби вилучили його молитвослов, книгу про релігію та косметичку. Дмитрук вимагає, щоб йому повернули ці речі.

«Спецслужби Молдови вилучили ці мої речі і передали СБУ. Так от, що я прошу: поверніть хрест. Поверніть хрест, поверніть мій молитвослов. Мою книгу, бажано. А косметичку можете залишити. Там у мене є хороша електронна зубна щітка, паста, догляд за бородою, олія така спеціальна, паста. Тому можете користуватися, будь ласка, я дозволяю. Косметичку можете забрати, а хрест поверніть, злочинці, негідники», – наголосив втікач.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука. За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

Зокрема, Офіс генпрокурора встановив, яким шляхом народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув державний кордон, а також має попередню інформацію щодо країни-перебування нардепа. Крім того, правоохоронці встановили людей, які допомогли народному депутату Артему Дмитруку виїхати з території України, їм повідомили про підозру. 

До слова, депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. У Молдові Дмитрука сприйняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.

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Теги: Артем Дмитрук Молдова втеча скандал кордон

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