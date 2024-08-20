Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Фахівчиня назвала дату появи ветпаспортів у «Дії»

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Фахівчиня назвала дату появи ветпаспортів у «Дії»
Більшість роботи з розробки Єдиного державного реєстру домашніх тварин завершено, тож скоро його офіційно запустять
фото: pets.24tv.ua

Роботу над запровадженням системи, де будуть зібрані дані про собак і котів, майже завершили

Більшість роботи з розробки Єдиного державного реєстру домашніх тварин вже завершено, і його офіційний запуск відбудеться найближчим часом. Про це повідомила фахівчиня з комунікацій проєкту Катерина Соловйова.

Масштабне тестування завершено

Реформа в державній політиці у сфері поводження з домашніми тваринами готова до запуску після масштабного тестування реєстру 20 діючими лікарями ветеринарної медицини в різних областях України. Використання системи на практиці показало її готовність до масового впровадження.

Ветеринарні паспорти в Дії

Наступним етапом після реєстрації буде відображення ветеринарних паспортів у мобільному додатку Дія. Це стане можливим, коли проєкт набере обертів, а реєстр наповниться інформацією про домашніх тварин. Електронний паспорт можна буде використовувати як аналог паперового, що значно полегшить подорожі з тваринами по Україні.

Переваги електронного обліку

Єдиний реєстр домашніх тварин має на меті протидіяти зростанню кількості безпритульних тварин та боротися зі сказом. Електронний облік дозволить зберігати дані про собак і котів в єдиній системі, що надасть такі переваги:

  • Можливість відновлення документів на тварину при втраті чи пошкодженні;
  • підтвердження права власності на тварину;
  • полегшення пошуку зниклих тварин;
  • відображення ветеринарного паспорта у смартфоні.
  • Інтеграція з Європою

Новий реєстр також інтегрується з пошуковою системою Europetnet – міжнародною базою даних тварин, що вирішить проблему виїзду за кордон з домашніми улюбленцями.

Запуск восени

Конкретної дати запуску реєстру наразі немає, але відомо, що це заплановано на осінь 2024 року. Внесення відомостей про тварин буде безплатною послугою у ветеринарних клініках по Україні.

Нагадаємо, що раніше у Харкові вперше за 15 років підтвердили випадок догхантерства. Вбивцею собак виявився «зоозахисник», який підгодовував і рятував котів. Проти чоловіка відкрито справу за фактом жорстокого поводження з тваринами, повідомила поліція Харківської області. 

Читайте також:

Теги: паспорт кордон реєстр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік разом із спільниками видавав «пакет послуг», який дозволяв уникнути мобілізації
У Кропивницькому іноземець вигадав, як чоловікам обдурити ТЦК
21 липня, 18:01
Депутат Гюр: патріарха Варфоломія (на фото) необхідно позбавити громадянства Туреччини
Патріарх Варфоломій, який надав Україні Томос, може позбутись громадянства Туреччини
22 липня, 12:22
Суд виніс майору суворий вирок
Майор утік із військової частини, бо довго не був у відпустці: чи покарали його
27 липня, 14:15
99% осіб самостійно внесли себе до Реєстру лудоманів
Як виріс реєстр лудоманів від початку року: інфографіка
26 липня, 09:53
Полегшуючи умови в'їзду на свою територію громадям РФ та Білорусі, Угорщина ризикує вилетіти із Шенгенської зони
Європарламент збирає підписи, аби призупинити участь Угорщини у Шенгенській зоні – Politico
5 серпня, 13:35
Лаурінас Касчюнас впевнений, що захист допоможе у разі атаки з боку Росії чи Білорусі
Вільнюс нагострив «зуби дракона» на кордоні з Росією та Білоруссю
7 серпня, 23:30
Норвегія може зіштовхнутись із нестачею лосося
Світ зіштовхнеться із нестачею лосося? Виробники із Норвегії б'ють на сполох
8 серпня, 12:21
Філіпішина заявила, що люди, які виїжджають з дітьми через кордон, проходять певні перевірки на наявність підстав для виїзду
Чи тікали родичі чиновників КМДА від мобілізації за кордон? Правозахисниця спіймала омбудсмена Лубінця на маніпуляціях
8 серпня, 18:02
Метеорологічні вишки, які збирають дані про швидкість вітру, температуру та атмосферний тиск також використовувались шпигунами
Іноземні розвідники збирали інформацію в Китаї за допомогою метеостанцій
19 серпня, 13:14

Суспільство

21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Фахівчиня назвала дату появи ветпаспортів у «Дії»
Фахівчиня назвала дату появи ветпаспортів у «Дії»
Міністерство внутрішніх справ хоче ускладнити процедуру складання іспитів з водіння
Міністерство внутрішніх справ хоче ускладнити процедуру складання іспитів з водіння
Член ТСК з розслідування дивних тендерів розповів, як чиновники пояснюють купівлю барабанів під час війни
Член ТСК з розслідування дивних тендерів розповів, як чиновники пояснюють купівлю барабанів під час війни
Чи стане Фаріон Героєм України? Голосування за петицію зупинилося за пів кроку до потрібної позначки
Чи стане Фаріон Героєм України? Голосування за петицію зупинилося за пів кроку до потрібної позначки
У Кривому Розі бджоли до смерті закусали комунальника, який обрізав дерева у парку
У Кривому Розі бджоли до смерті закусали комунальника, який обрізав дерева у парку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Путін назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курщини
98K
Ломаченко вдався до погроз через можливу заборону Московської церкви
41K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
17K
Атака на Тернопільщину: влада повідомила, куди цілив ворог (відео)
14K
У якому місті Польщі найкращі заробітки: інфографіка
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua