Фахівчиня назвала дату появи ветпаспортів у «Дії»

Роботу над запровадженням системи, де будуть зібрані дані про собак і котів, майже завершили

Більшість роботи з розробки Єдиного державного реєстру домашніх тварин вже завершено, і його офіційний запуск відбудеться найближчим часом. Про це повідомила фахівчиня з комунікацій проєкту Катерина Соловйова.

Масштабне тестування завершено

Реформа в державній політиці у сфері поводження з домашніми тваринами готова до запуску після масштабного тестування реєстру 20 діючими лікарями ветеринарної медицини в різних областях України. Використання системи на практиці показало її готовність до масового впровадження.

Ветеринарні паспорти в Дії

Наступним етапом після реєстрації буде відображення ветеринарних паспортів у мобільному додатку Дія. Це стане можливим, коли проєкт набере обертів, а реєстр наповниться інформацією про домашніх тварин. Електронний паспорт можна буде використовувати як аналог паперового, що значно полегшить подорожі з тваринами по Україні.

Переваги електронного обліку

Єдиний реєстр домашніх тварин має на меті протидіяти зростанню кількості безпритульних тварин та боротися зі сказом. Електронний облік дозволить зберігати дані про собак і котів в єдиній системі, що надасть такі переваги:

Можливість відновлення документів на тварину при втраті чи пошкодженні;

підтвердження права власності на тварину;

полегшення пошуку зниклих тварин;

відображення ветеринарного паспорта у смартфоні.

Інтеграція з Європою

Новий реєстр також інтегрується з пошуковою системою Europetnet – міжнародною базою даних тварин, що вирішить проблему виїзду за кордон з домашніми улюбленцями.

Запуск восени

Конкретної дати запуску реєстру наразі немає, але відомо, що це заплановано на осінь 2024 року. Внесення відомостей про тварин буде безплатною послугою у ветеринарних клініках по Україні.

Нагадаємо, що раніше у Харкові вперше за 15 років підтвердили випадок догхантерства. Вбивцею собак виявився «зоозахисник», який підгодовував і рятував котів. Проти чоловіка відкрито справу за фактом жорстокого поводження з тваринами, повідомила поліція Харківської області.