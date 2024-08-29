ДБР оголосило в міжнародний розшук нардепа Дмитрука

Раніше Дмитрук покинув Україну, перетнувши кордон з Молдовою

Працівники Державного бюро розслідувань оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

«В іншому випадку – в Києві у депутата виникла суперечка з одним із громадян, під час якої він завдав чоловіку декілька ударів, зокрема у голову. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, правоохоронці підозрюють народного депутата:

в умисному заподіянні групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України);

викраденні вогнепальної зброї групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України);

умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України);

грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 КК України).

Нагадаємо, Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

Зокрема, Офіс генпрокурора встановив, яким шляхом народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув державний кордон, а також має попередню інформацію щодо країни-перебування нардепа.

До слова, депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. У Молдові Дмитрука сприйняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.