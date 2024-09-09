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Офіс генпрокурора звернувся до низки країн щодо екстрадиції нардепа Дмитрука

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Офіс генпрокурора звернувся до низки країн щодо екстрадиції нардепа Дмитрука
Раніше ДБР оголосило в міжнародний розшук народного депутата Артема Дмитрука, підозрюваного у нападах на громадян
фото з відкритих джерел

Нардеп Дмитрук залишив Україну, незаконно перетнувши кордон із Молдовою

Офіс генерального прокурора, згідно з міжнародними договорами про видачу правопорушників, звернувся до деяких країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата Артема Дмитрука, який раніше незаконно виїхав з України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Також за погодженням з Офісом генпрокурора до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію червоного оповіщення щодо нардепа.

Інтерпол – це міжнародна організація кримінальної поліції, до якої входять 194 держави-члени, створена для зміцнення міждержавного співробітництва поліції. Варто зазначити, що вона не має права заарештовувати чи затримувати будь-кого.

Червоне повідомлення є проханням держави-члена до інших держав допомогти знайти і заарештувати особу, яка розшукується у кримінальній справі, і надалі екстрадувати її. Важливо наголосити, що це добровільна система. Жодна держава-член не зобов’язана за законом заарештовувати будь-кого на підставі червоного повідомлення.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука. За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

Зокрема, Офіс генпрокурора встановив, яким шляхом народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув державний кордон, а також має попередню інформацію щодо країни-перебування нардепа. Крім того, правоохоронці встановили людей, які допомогли народному депутату Артему Дмитруку виїхати з території України, їм повідомили про підозру. 

До слова, депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. У Молдові Дмитрука сприйняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.

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Теги: Артем Дмитрук Інтерпол Офіс Генерального прокурора депутат

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