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Стосується також українців: Туреччина вводить нове правило для в'їзду до країни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Стосується також українців: Туреччина вводить нове правило для в'їзду до країни
У Туреччині відбуватиметься чіпування посвідчень особи тих, хто набуде статусу тимчасового захисту
фото із відкритих джерел

Sabah: влада Туреччини зобов'яже здавати відбитки пальців при в'їзді в країну

Влада Туреччини готується реалізувати проєкт зі зняття відбитків пальців при в'їзді в країну. Про це пише газета Sabah з посиланням на голову місцевого МВС Алі Єрлікая. Також у деяких громадян чіпують посвідчення особи.

«Міністр внутрішніх справ Єрлікая також оголосив про важливий проект на майбутнє і повідомив, що при в'їзді до Туреччини зніматимуться відбитки пальців, як у США та Великій Британії», – додали автори статті.

Ще одним нововведенням стане чіпування посвідчень особи тих, хто набуде статусу тимчасового захисту. Особливо це стосується сирійців.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив, що одним із їхніх нових проєктів є «чіпування» особи тих, хто отримує статус тимчасового захисту, особливо сирійців. Єрлікая пояснив, що відповідні органи Туреччини уже почали друкувати посвідчення, і завдяки спеціальній системі чіпування підробити їх не вийде.

До слова, турецька влада може заблокувати доступ до Telegram через канали з продажу наркотиків та пропаганду азартних ігор. Управління інформаційних технологій та комунікацій Туреччини виявило в месенджері канали, через які «вільно продавалися наркотики, рекламувалась проституція, азартні ігри та відео про педофілію».

Регулятор направив понад 1000 повідомлень до штаб-квартири Telegram в Англії з вимогою закрити ці канали, але не отримав відповіді, йдеться у матеріалі. 

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Теги: Туреччина міністр українці кордон влада біженці правила ВНЖ

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