Прихильник Московської церкви нардеп Дмитрук утік з України – ЗМІ

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону

Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, незаконно виїхав за кордон. Про це пише «Українська правда», посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

Також про втечу нардепа повідомив активіст Сергій Стерненко.

За даними видання, Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. Крім того, того ж дня нардеп залишив територію Молдови і через аеропорт «Кишинів» полетів в Італію ( рейс о 17:40 «Кишинів – Рим»).

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону.

Раніше народний депутат Артем Дмитрук, який пройшов у парламент від «Слуги народу», а нині є позафракційним, став іподияконом – найстаршим церковнослужителем – УПЦ МП.

До слова, у лютому 2024 року Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської Лаври ієродиякона УПЦ МП Павла Музичука, затриманого Службою безпеки України за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України. Також стало відомо, що Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП, який підозрюється у держзраді

Раніше «Главком» повідомляв, що до ключових лобістів УПЦ МП у Верховній Раді належать заступник голови фракції «Слуга народу» Артем Культенко, а також члени «групи Разумкова» та «групи Павлюка». У цьому таборі також є депутати, що з різних причин «не хочуть лізти в справи церковні».