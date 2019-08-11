Наступного тижня США проведуть консультації щодо Нормандського формату



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Курт Волкер готується до консультацій по Нормандському формату

Представники США, Німеччини та Франції на початку наступного тижня планують провести консультації щодо Нормандського формату.

Представник США на переговорах Курт Волкер заявив, що він перебуває у тісних контактах з європейськими партнерами, і черговий раунд консультацій має відбутись наступного тижня, повідомляє «Голос Америки».

Раніше заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент заявив, що для розширення «нормандського формату» необхідна згода всіх учасників переговорів.

Він також зазначив, що Росія повинна взяти на себе відповідальність за дотримання перемир'я на лінії розмежування.

Як відомо, в «нормандський формат» щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Росія та Франція.

8 липня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН і президента Франції.