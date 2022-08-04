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Навчання навколо Тайваню. Китай у перший день випустив 11 балістичних ракет

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 15:53 glavcom.ua
Навчання навколо Тайваню. Китай у перший день випустив 11 балістичних ракет
Тайбей засудив навчання Китаю, заявивши, що вони загрожують вільній повітряній і морській навігації навколо острова
фото ілюстративне

Востаннє Китай запускав ракети навколо острова в 1996 році

У перший день військових навчань навколо Тайваню китайська армія здійснила у водах поблизу острова 11 пусків своїх потужних балістичних ракет Dongfeng («Східний вітер»). Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство оборони Тайваню.

Зазначається, що востаннє Китай запускав ракети навколо острова в 1996 році. У ході навчань, за повідомленням тайванської сторони, бойові кораблі та військові літаки кілька разів ненадовго перетинали лінію розмежування в Тайванській протоці, що розділяє територіальні води й повітряний простір КНР і Тайваню.

До кінця дня кораблі обох сторін залишалися в цьому районі в безпосередній близькості один від одного, а Тайвань підняв бойові літаки та розгорнув ракетні системи для відстежування літаків НВАК.

Офіційний Тайбей засудив навчання, заявивши, що вони загрожують вільній повітряній і морській навігації навколо острова.

Раніше повідомлялося, що Китай оголосив про плани створити шість зон навколо Тайваню, де з 4 по 7 серпня будуть проводитися бойові навчання. Кораблі та літаки були попереджені про заборону перебувати у цих зонах, деякі з яких перетинаються з територіальними водами острова, з «міркувань безпеки».

Згідно з оприлюдненою картою, один із районів запланованих навчань знаходиться менш ніж за 19 км від Гаосюна, південного портового міста Тайваню.

Нагадаємо, 2 серпня літак, на якому вилетіла з Малайзії спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, приземлився у тайванському аеропорту. Літак супроводжували американські винищувачі та авіаносці. 

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі після прибуття на Тайвань заявила, що її візит не суперечить політиці США щодо Китаю та «вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню».

Міністерство закордонних справ Китаю висловило «рішучий протест та осуд» у зв'язку з прильотом на Тайвань спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі.

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Теги: Китай навчання Тайвань ракета

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