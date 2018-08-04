Нажартували на 1,5 мільярда рублів: Петросян та Степаненко розлучаються



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Петросян та Степаненко

Степаненко вимагає стягнути з Петросяна більше 80 відсотків майна

Відоме російське подружжя коміків Євген Петросян та Олена Степаненко вирішили розлучитися. Позов про розлучення і розділ майна, що було нажито під час шлюбу, подала Степаненко, зустрічний позов подав Петросян.

Степаненко вимагає стягнути з Петросяна більше 80 відсотків спільно нажитого майна. За даними ТАСС, вона попросила московський суд віддати їй вісім з десяти столичних квартир, антикваріат та інші цінні речі. При цьому загальна вартість нажитого майна склала 1,5 мільярда рублів (майже 24 мільйони доларів).

Сторона Петросяна хоче поділити все порівну.

Офіційної оцінки вартості майна поки не було.

Інтереси Петросяна у суді захищатиме адвокат Сергій Жорін, а інтереси Степаненко - Олена Забралова. Перший раніше співпрацював із Мариною Анісіною під час її розлучення з Микитою Джигурдою, а також Тіматі, Єгором Крідом, Вітасом.

Друга захищала інтереси президента РФ Володимира Путіна у суді за позовом, поданим Борисом Нємцовим.

Сторона Степаненко запевняє, що де-факто шлюб артистів розвалився ще 15 років тому, але вони продовжують співпрацювати як творчі особистості.