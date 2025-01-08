Названо день, коли в Японії може залишитися одна дитина

Університет Тохоку: в Японії до 2720 житиме лише одна дитина, якій менше 14 років

У Японії, де триває стрімке падіння народжуваності, до 2720 року залишиться лише одна дитина молодша 14 років, свідчать останні розрахунки професора Університету Тохоку Хіросі Йосіди. Він уточнив, що це на 100 років раніше, ніж очікувалося відповідно до попередніх розрахунків.

Для обчислення були створені спеціальні онлайн-годинники. У них день, коли в країні не виявиться дітей, крім одного, настане 5 січня 2720 року. Попередні розрахунки, проведені 1 квітня 2023 року, показували, що це станеться набагато пізніше – 27 жовтня 2821 року.

Вказується, що зараз лише близько 11% від загальної чисельності населення Японії молодше 15 років. При цьому майже 30% населення віком від 65 років.

Нагадаємо, нещодавно у Японії померла жінка, яка була визнана Книгою рекордів Гіннесса найстарішою людиною, яка живе у світі.

До слова, залежність від азартних ігор стає серйозною проблемою в Японії, особливо з початком пандемії Covid-19.За останні п'ять років кількість запитів на консультації, які надійшли до Товариства боротьби з ігровою залежністю – некомерційної організації в Токіо, – зросла в 11 разів.