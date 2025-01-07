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Єдина у світі. Стало відомо, у якій країні офіційно підтверджено голод

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Єдина у світі. Стало відомо, у якій країні офіційно підтверджено голод
Голод вже оголошено в п'яти районах Судану, і очікується, що до травня він охопить ще п'ять районів
фото з відкритих джерел

Нині близько 21 млн, тобто майже половина населення Судану, потребує гуманітарної допомоги, застерегли в ООН

У Судані триває масштабна гуманітарна катастрофа, де в п’яти регіонах офіційно підтверджено голод. Про це повідомила Едем Восорну з Управління ООН з координації гуманітарних справ, йдеться у звіті ReliefWeb.

До зони ураження входять табори для внутрішньо переміщених осіб, зокрема Замзам, Аль-Салам і Абу Шук, а також захід Нубійських гір.

Стан продовольчої безпеки в 16% домогосподарств у цих регіонах визнано катастрофічним. Майже 90% переміщених сімей не мають змоги придбати їжу.

Прогнози ООН свідчать, що до середини 2025 року голод може поширитися ще на п’ять регіонів у Північному Дарфурі, тоді як 17 інших зон перебувають під високим ризиком за відсутності термінового втручання.

Причиною голоду в ООН називають війну між урядовою армією під командуванням генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана та Силами швидкого реагування (RSF) під керівництвом генерала Мохамеда Хамдана Дагало. Конфлікт спричинив руйнування продовольчих систем і критичної інфраструктури країни.

За даними ООН і місцевої влади, через бойові дії в Судані загинуло понад 20 000 людей, а понад 14 мільйонів стали вимушеними переселенцями.

Нагадаємо, понад 130 жінок у Судані вчинили самогубство, втікаючи від насильства з боку бойовиків. Згідно з доповіддю Незалежної місії ООН у Судані, сексуальне насильство вже понад 20 років залишається невіддільною частиною конфліктів у країні. Однак, війна, що спалахнула у 2013 році, загострила ситуацію. Бойовики RSF регулярно вриваються до будинків цивільних у Хартумі та інших регіонах, де жорстоко розправляються з мирними жителями.

До слова, 18 листопада Росія застосувала право вето щодо резолюції Ради Безпеки ООН, яка закликала до негайного припинення бойових дій у Судані. Решта 14 членів органу підтримали документ, спрямований на подолання гуманітарної кризи.

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Теги: катастрофа населення конфлікт

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