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Трамп планує відновити «сімейні арешти» нелегальних мігрантів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп планує відновити «сімейні арешти» нелегальних мігрантів
Трамп готовий висилати мігрантів із США
фото із відкритих джерел

Адміністрація Трампа планує відновити «сімейні арешти»

Адміністрація Дональда Трампа після початку його президентського терміну висилатиме нелегальних мігрантів, чиї діти народилися в США. Як пише The Washington Post, про це заявив куратор з питань безпеки кордонів у команді республіканця Томас Хоан.

За його словами, наявність народжених у США дітей не стане перешкодою для депортації. «Ви знали, що перебуваєте в країні нелегально, і вирішили народити дитину. Отже, ви поставили свою сім’ю в таке становище», – заявив Хоан.

Крім того, стало відомо, що адміністрація Трампа відродить практику утримання родин нелегальних мігрантів разом із дітьми ув'язненими. З цією метою планується зведення нових тимчасових будівель. Утім, у команді Трампа заявили, що умови проживання там будуть «м'якими».

«Скільки ліжок нам знадобиться, залежатиме від даних», – зазначив куратор з питань безпеки кордонів.

Нагадаємо, у 2021 році адміністрація Байдена скасувала сімейні арешти.

До слова, мігранти становлять 15,2% від загального населення країни. За даними The New York Times, востаннє такі висоці цифри фіксувались 1890 року.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп планує вислати із країни 1 млн осіб на перших етапах реалізації політики щодо депортації мігрантів. За інформацією журналістів, до пріоритетної групи входять мігранти, які скоїли злочини або отримали остаточну постанову про видворення з країни, не добившись притулку.

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Теги: мігранти політика населення Дональд Трамп соціум

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