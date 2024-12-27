Трамп планує відновити «сімейні арешти» нелегальних мігрантів
Адміністрація Трампа планує відновити «сімейні арешти»
Адміністрація Дональда Трампа після початку його президентського терміну висилатиме нелегальних мігрантів, чиї діти народилися в США. Як пише The Washington Post, про це заявив куратор з питань безпеки кордонів у команді республіканця Томас Хоан.
За його словами, наявність народжених у США дітей не стане перешкодою для депортації. «Ви знали, що перебуваєте в країні нелегально, і вирішили народити дитину. Отже, ви поставили свою сім’ю в таке становище», – заявив Хоан.
Крім того, стало відомо, що адміністрація Трампа відродить практику утримання родин нелегальних мігрантів разом із дітьми ув'язненими. З цією метою планується зведення нових тимчасових будівель. Утім, у команді Трампа заявили, що умови проживання там будуть «м'якими».
«Скільки ліжок нам знадобиться, залежатиме від даних», – зазначив куратор з питань безпеки кордонів.
Нагадаємо, у 2021 році адміністрація Байдена скасувала сімейні арешти.
До слова, мігранти становлять 15,2% від загального населення країни. За даними The New York Times, востаннє такі висоці цифри фіксувались 1890 року.
Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп планує вислати із країни 1 млн осіб на перших етапах реалізації політики щодо депортації мігрантів. За інформацією журналістів, до пріоритетної групи входять мігранти, які скоїли злочини або отримали остаточну постанову про видворення з країни, не добившись притулку.
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